Sinalização horizontal diferenciada na Frei Servácio

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) implantou, nos últimos dias, um novo sistema de sinalização horizontal diferenciada na Avenida Frei Servácio, nas proximidades da antiga Secretaria de Saúde, no bairro Santa Cruz.

A nova sinalização utiliza a mesma tinta usada para pintar as faixas de pedestres, mas possui um relevo ligeiramente mais alto, que provoca um efeito sonoro quando as rodas dos veículos passam pela mesma, alertando os motoristas para que reduzam a velocidade.

De acordo com a Setrat, a nova sinalização foi implantada com o objetivo de melhorar a orientação e a segurança da travessia da via nas proximidades da Central de Regulação, que fica no prédio da antiga Secretaria de Saúde, onde há um grande fluxo de pessoas idosas, que procuram o local para marcarem e agendarem consultas e procedimentos médicos.

A secretaria informou ainda que os custos da nova sinalização horizontal estão incluídos no valor global do contrato para implantação da sinalização viária nas vias que tiveram o pavimento revitalizado na região central. Repassou ainda que, a princípio, sinalização com essa caraterística será implantada somente naquele local.