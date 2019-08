Município recebe 700 doses da BCG

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu, do Ministério da Saúde, 700 doses da vacina BCG, que garante a proteção dos bebês contra a tuberculose, e que estava em falta na cidade. Segundo informado, os pais com filhos recém-nascidos ou após um mês de vida, devem procurar as Estratégias de Saúde da Família (ESF) nos bairros Santa Clara ou Jardim Iguaçu, que são os dois pontos escolhidos para atender esse público.

Famílias com bebês recém-nascidos demonstram muita preocupação com a situação desde que um desabastecimento nacional começou. A falta da vacina BCG não é restrita a Rondonópolis, já que o problema é registrado em todo o país. O A TRIBUNA vem recebendo reclamações com relação à falta da vacina, e a própria Secretaria da Saúde já havia confirmado o desabastecimento.

Segundo o Ministério da Saúde, o desabastecimento aconteceu devido a interrupção da distribuição para que as doses passassem por testes para controle de segurança. Em função disso, todas as cidades estão recebendo as doses com quantidade racionada e ainda não há previsão de normalização da situação.

Além das duas unidades básicas de saúde, uma remessa da vacina foi direcionada para a Santa Casa de Rondonópolis, para a imunização dos recém-nascidos no local.

A BCG imuniza o bebê contra a tuberculose e é tomada em dose única, o que deve ser feita logo após o nascimento ou, caso não seja possível, depois de um mês de vida da criança.