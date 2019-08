Atlas da Violência 2019: Cidade é a 2ª mais violenta de MT

O Atlas da Violência 2019, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado no início desta semana, mostra Rondonópolis, mais uma vez, figurando entre as cidades mais violentas do país. O documento aponta as taxas de homicídios em cada um dos 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes e, embora tenha sido divulgado em 2019, a taxa de assassinatos foi calculada com base nos dados de 2017.

Conforme o Atlas, a cidade registrou naquele ano 74 homicídios e outros 3 homicídios ocultos (por causa indeterminada), o que significa uma média de taxa de 34,7 homicídios para cada 100 mil habitantes. A cidade mato-grossense que mais registrou mortes para cada 100 mil habitantes, em 2017, foi Sinop, com 63 homicídios e 2 homicídios ocultos, resultando em taxa de 47,9.

Em terceiro lugar ficou Várzea Grande, com taxa de 29 homicídios para cada 100 mil habitantes, registrando 77 homicídios e 3 homicídios ocultos. Em seguida vem a Capital, figurando na quarta posição. Com 162 homicídios e 8 homicídios ocultos, Cuiabá ficou com taxa de 28,8 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Apesar do dado ser preocupante, é notório que atualmente os números de Rondonópolis já estejam bem menores. Na comparação com o Atlas da Violência de 2018, por exemplo, que foi baseado em dados de 2016, a cidade apresentou uma grande queda na sua taxa de homicídios, saindo de 50,7 mortes violentas a cada 100 mil habitantes para, em 2017, cair para taxa de 34,7.

“O Atlas da Violência – Retrato dos Municípios Brasileiros 2019” mostra que, o tráfico de drogas e a disputa entre facções criminosas por áreas estão por trás das taxas de homicídios na maioria das 310 cidades com mais de 100 mil habitantes avaliadas.