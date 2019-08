Sem Trégua: Servidores decidem manter greve

Os profissionais da Educação de Mato Grosso, em greve desde o dia 27 de maio, decidiram ontem (5), em assembleia geral realizada em Cuiabá, manter o movimento por tempo indeterminado. A assembleia, que reuniu profissionais de todo o estado, ocorreu após a desembargadora Maria Erotides Kneip, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), declarar a abusividade da greve e determinar que os servidores voltassem ao trabalho, sob pena de multa de R$ 150 mil por dia.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), Valdeir Pereira, afirmou que o movimento somente irá se encerrar após uma proposta concreta do Executivo. A categoria reivindica o cumprimento da lei 510/2013, que prevê a dobra do poder de compra, e pela restituição dos salários, cortados desde o dia 27 de maio.

Após a assembleia, os profissionais realizaram uma caminhada por importantes vias de Cuiabá. O endurecimento dos protestos também está previsto, com a possibilidade de manifestações ainda durante esta semana na Capital e em cidades do interior.

O Governo do Estado anunciou estudos dar início a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e demitir os profissionais da educação que estão em greve. Mesmo assim, a categoria deliberou por não recuar da paralisação e manter o movimento, que já é o maior da história de Mato Grosso, com 72 dias de greve completados hoje (6).

NOVA PROPOSTA DO GOVERNO

Após reunião com deputados da base governista da Assembleia Legislativa, ontem (05.08), o Governo do Estado decidiu fazer a “última” proposta para tentar encerrar a greve dos servidores da Educação. A proposta objetiva não só contemplar os profissionais lotados na Secretaria de Estado de Educação (Seduc), mas todos os servidores públicos estaduais, com o objetivo de assegurar a Revisão Geral Anual (RGA) e os demais aumentos previstos em lei.

No momento, o movimento grevista pede o pagamento do reajuste de 7,69% ao ano, previsto na Lei 510/2013. Porém, o Estado alega que não pode proceder ao reajuste em razão do impedimento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que impõe gasto máximo de 49% da receita com pagamento de salários. Mato Grosso já estourou a LRF, uma vez que gasta 58%.

Na nova proposição apresentada ontem, assim que o Estado voltar aos limites da LRF, todo o espaço fiscal aberto abaixo de 49% da Receita Corrente Líquida (RCL) será usado para a concessão da RGA e dos aumentos remuneratórios aos servidores. Deste espaço fiscal, 75% será destinado à RGA para todos os servidores públicos e os 25% restantes para os reajustes já concedidos nas leis de carreira – que beneficiariam os profissionais da Educação, Meio Ambiente e Fazenda.

O governador também estendeu para os professores que retornarem à sala de aula nesta terça-feira (06.08) o pagamento do ponto cortado em folhas suplementares, sendo metade no dia 15 de agosto e os outros 50% no dia 30.