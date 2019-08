MP abre inquérito para apurar possíveis danos ao erário

A Promotoria de Justiça Cível e de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, da Comarca de Rondonópolis, instalou um inquérito cível para apurar se a obra de construção da Unidade de Acolhimento, anexa ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, no Jardim Belo Horizonte, causou algum dano ao erário municipal. Segundo o Ministério Público, a obra foi apenas parcialmente executada pela construtora SP Martins, “a qual abandonou a sua conclusão, sendo pertinente verificar se ocorreu alguma irregularidade”.

A situação da obra, paralisada há anos, foi mostrada recentemente pelo A TRIBUNA, bem como faz parte da série especial de reportagens “Obras Paradas”. O projeto é de 2013, por ocasião do programa “Crack, é possível vencer”, do Governo Federal, que já foi até extinto. Rondonópolis foi contemplado, naquele ano, com um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD 3), este já concluído e sendo utilizado, e uma unidade de acolhimento de adultos, que desde 2015 enfrenta problemas.