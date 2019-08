Futebol feminino: Desponta mais uma jovem promessa

Mais uma jovem atleta rondonopolitana se destaca no futebol feminino nacional. Dessa vez, o destaque é a adolescente Gabrielly da Silva Araújo, de 15 anos, que começou a se interessar pelo futebol aos 4 anos e nunca mais parou.

“Sempre gostei do futebol. Comecei no time da escola com 7 anos jogando junto com os meninos, em torneios, campeonatos, e a minha paixão pelo futebol só aumentava. Aí, entrei na escolinha de futebol, que foi onde tudo começou, que antes se chamava Amparo e agora é o núcleo do Athletico Paranaense, o Furacão. Joguei vários campeonatos, tanto na cidade como fora, e no começo do ano fui disputar o Brasileiro na cidade de Várzea Grande e lá ficamos na 4ª posição. Fiz um treino para o time do Operário e fui chamada para jogar no time adulto, onde joguei algumas vezes e a oportunidade começou a aparecer”, conta a jovem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 99603.9677

Segundo ela, logo saiu do Operário e foi fazer teste na Inter de Limeira, em São Paulo, onde foi selecionada e hoje joga nas categorias amadoras da equipe. “O primeiro campeonato onde tive a honra de jogar foi o regional, tivemos a graça de ganhar nas duas categorias. Após essa vitória e devido o meu desempenho, consegui vaga na categoria adulto e fomos campeãs. Agora intensificamos nossos treinos e vamos competir no Campeonato Paulista Sub-17. Aqui na base do Inter de Limeira temos preparadores físicos e alimentação regrada, o que possibilita um bom desempenho nos jogos e campeonatos”, afirma Gabrielly, que não esconde que alimenta sonhos mais altos, como jogar na Seleção Brasileira Feminina.

Como o seu contrato com a equipe onde atua não prevê pagamento financeiro, os pais da garota estão fazendo uma campanha para conseguir patrocínio para mantê-la treinando e correndo atrás dos seus sonhos. “Nós temos conseguido até agora, mas precisamos de ajuda em forma de patrocínio. As empresas e pessoas que puderem nos ajudar com esse patrocínio terão o nosso agradecimento e a Gabrielly vai estar sempre divulgando seus nomes”, afirmou o professor Alikson Reis, padrasto da jovem atleta.

Pessoas ou empresas interessadas em patrocinar a atleta poderão entrar em contato com os pais da menina pelos telefones (66) 99609-4676, com Luciana, ou no (66) 99653-4407, com Alikson Reis.