É preciso acelerar…

Como foi amplamente noticiado, a licitação para reconstrução da pista do Anel Viário de Rondonópolis está em andamento e, como tudo nesse país é tão burocrático, a tão esperada obra deve demorar. Como também noticiamos, diante do descaso vivido, empresários e entidades de Rondonópolis resolveram se unir e realizar um trabalho paliativo no local. Mas, como o próprio nome diz, o serviço foi paliativo e a população segue aguardando que o responsável, o Estado de Mato Grosso, faça a sua parte, ou melhor, a sua obrigação.

Na edição de anteontem (4) do A TRIBUNA, mostramos que o trabalho que foi realizado, que amenizou o sofrimento dos motoristas que precisam passar pela Anel Viário, já começa a se deteriorar. Por alguns dias, ele garantiu uma melhor trafegabilidade, pois os buracos mais profundos foram tapados com o material retirado das obras de duplicação da BR 163. Mas, como não se trata de algo definitivo, sabemos que aos poucos a pista vai voltando à situação anterior e a situação dos motoristas volta a ser muito difícil.

Temos também um agravante que é o período chuvoso. Nas contas entre o tempo necessário para realização de uma licitação, é bem provável que as chuvas já comecem a retornar. É mais um problema para ser enfrentado, já que há pontos em que não há mais asfalto, e isso certamente dará lugar a mais buracos e até atoleiros. É preciso que o Governo do Estado não apenas se apresse com essa obra, como também esteja preparado para auxiliar os motoristas quando as águas voltarem, já que atualmente sequer disponibiliza um trator para ajudar a retirar os veículos pesados que ficam presos aos buracos.

Uma coisa é pegar um Estado quebrado, com contas arrasadas e com um Anel Viário já completamente destruído. Outra coisa é não prestar o mínimo de apoio para as pessoas que não querem infringir a lei e passar por dentro de Rondonópolis, causando tantos transtornos para os moradores da cidade também, como já mostramos até casos de rachaduras em residências.

A situação não é fácil, não é culpa total do atual governo, mas a partir do momento em que se assume um cargo, o gestor se torna responsável por tudo. Esperamos que a licitação não apresente atrasos, que a obra comece e que o Estado passe a olhar para os motoristas que tanto sofrem. Ficar lá no Palácio Paiaguás apenas concordando que o problema é grave e precisa ser resolvido, não ajuda em nada. É preciso ação! É preciso pisar o pé no acelerador.