Transporte Coletivo: Decreto que prevê dotação orçamentária é assinado

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) assinou, ontem (5), o decreto que especifica a dotação orçamentária visando garantir os repasses mensais à empresa de transportes coletivos Cidade de Pedra, para que ela possa continuar atuando em Rondonópolis até dezembro deste ano. A informação foi repassada pelo gerente-geral da empresa, Paulo Sérgio da Silva.

“Além do decreto, finalmente o prefeito também assinou o contrato para continuarmos na cidade até dezembro. Amanhã (hoje), vence a primeira parcela do acordo de subsídio prometido pela Prefeitura junto ao Ministério Público”, disse.

No MP, Zé do Pátio se comprometeu a subsidiar a Cidade de Pedra, para garantir o transporte coletivo em Rondonópolis até o mês de dezembro deste ano, quando a licitação para a concessão do transporte coletivo poderá estar concluída.

Mediante o acordo entre Prefeitura e empresa, serão subsidiadas quase todas as gratuidades do serviço, menos a do idoso. Além disso, o prefeito autorizou a cobrança de 25% da integração, que antes era gratuita até o período de uma hora.

Este subsídio, que também inclui o município a custear 100% do passe estudantil, bate à casa dos R$ 230 mil ao mês, podendo variar para mais ou para menos, segundo foi divulgado, garante a estabilidade da empresa e o emprego de 150 trabalhadores até o final do ano.