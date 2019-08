Tradição: Público prestigia passagem da Cavalgada

1 de 6

Aconteceu na manhã de ontem (3), mais uma edição da tradicional Cavalgada que marca a abertura da Exposul. Em sua 33ª edição, o evento reuniu cerca de 400 amazonas e cavaleiros, que desfilaram por algumas das principais ruas e avenidas da cidade, encantando o público, que se aglomerou pelo trajeto para acompanhar a passagem do desfile.

Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Rondonópolis, a primeira Cavalgada da Exposul aconteceu no ano de 1986 e, desde então, se fixou como um dos mais tradicionais eventos anuais da cidade, que tem suas raízes fincadas no campo. Nos últimos anos, sofreu importante redução no número de participantes, devido a exigências de exames e vacinas, além de uma outra série de exigências legais.

“Apesar de todas as mudanças, as normativas e legislação que precisam ser atendidas, o Sindicato Rural e a Comissão Organizadora não vão deixar ela morrer. É um momento único, tanto para quem participa, quanto para quem vem assistir, como é o caso das crianças que muitas vezes não têm esse contato com a fazenda, e aqui na cidade têm essa oportunidade devido a Cavalgada” , destacou Aylon Arruda, presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis.

A Cavalgada saiu dos altos da Rua Fernando Corrêa da Costa e encontrou bom público por todo seu trajeto, especialmente na Praça Brasil, Avenida Lions Internacional e no seu ponto final, nas proximidades do Centro de Tradições Gaúchas CTG – Saudades da Querência.

“A cavalgada é uma tradição da cidade, o poder público reconheceu e está nos auxiliando, o comércio também, muita gente colaborando. Ela não vai acabar, a tendência é só melhorar. Depois dessas novas normas ela sofreu um baque, mas se reergueu e está cada vez melhor. O Sindicato trabalhou muito, fez parcerias para que os exames ficassem mais baratos… Então, nós só temos que agradecer todos que se esforçaram para essa festa”, disse Ari Torremocha, responsável pela organização da Cavalgada.