Sucessão municipal: Thiago Silva confirma pré-candidatura, mas sela aliança

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) declarou, ontem (3), à reportagem do A TRIBUNA, que é pré-candidato a prefeito de Rondonópolis nas eleições do ano que vem. No entanto, o parlamentar selou uma aliança política com o vereador Thiago Muniz (DEM) e com o ex-vereador Ibrahim Zaher (PSB), também pré-candidatos a prefeito que buscam construir uma candidatura unificada em 2020. “Nesta aliança política nós temos três pré-candidatos a prefeito e um nome será consolidado no ano que vem a partir de pesquisas internas do MDB, PSB e DEM”, explicou Thiago Silva.

“O objetivo é construir um projeto sem preconceito político e sem vaidades para defender o desenvolvimento econômico e social do nosso município. A nossa proposta é de uma candidatura unificada que será definida com critérios de pesquisas eleitorais. Estamos elaborando uma proposta de união e renovação para apresentarmos à população um novo modelo de administração pública que Rondonópolis merece como a segunda maior economia do Estado de Mato Grosso”, acrescentou o empresário e vereador Thiago Muniz.

“Esta proposta de aliança já vem sendo discutida desde o ano passado. Todos são nomes em potencial, desprendidos de qualquer vaidade. Vamos buscar aliança com outros partidos e novos nomes poderão surgir dentro do perfil de cobrança atual da população, que são novos líderes sem vícios políticos” , sustentou Ibrahim Zaher.

O ex-vereador Ibrahim Zaher está no PSB e com “chancela” do diretório estadual do partido para construir sua candidatura a prefeito. Já o vereador Thiago Muniz tem o nome consolidado como pré-candidato a prefeito pelo Diretório Municipal do Democratas (DEM), que deve promover um grande ato na cidade, em breve, para que a pré-candidatura do empresário seja discutida.