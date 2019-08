Em produção: A TRIBUNA com nova Revista Mercado Imobiliário & Construção

Pelo terceiro ano seguido e após o sucesso das primeiras edições, o Jornal A TRIBUNA está preparando novamente a Revista Mercado Imobiliário & Construção, que circulará, como encarte do periódico e de forma independente em escritórios e consultórios, no próximo mês de setembro. As empresas e profissionais interessados em anunciar na Revista já podem garantir o seu espaço.

A coordenadora de vendas do A TRIBUNA, Rosana Logrado, observa que a publicação já está sendo produzida e que a equipe de consultores está visitando o mercado para a oferta de propostas. Ela explica que a ideia da Revista Mercado Imobiliário & Construção surgiu com o objetivo de dar espaço para esses segmentos que vêm em uma crescente nos últimos anos em Rondonópolis.

Além do foco no mercado imobiliário e construção civil, Rosana atesta que a Revista vai abordar assuntos das áreas afins, bem como pretende abranger outros segmentos que buscam atingir o público rondonopolitano de forma geral. “O papel da Revista é levar informação e trazer as novidades desses segmentos, além de apresentar um panorama da realidade de Rondonópolis”, informou.

Rosana destacou que a aceitação da Revista Mercado Imobiliário & Construção tem sido muito boa, muito em função do trabalho sério e valendo-se da credibilidade da trajetória de 49 anos do A TRIBUNA. Ela acrescenta que o grande diferencial da publicação, além da qualidade do seu conteúdo, é a sua ampla divulgação, junto a todos assinantes do Jornal e aos principais escritórios desses segmentos.

A coordenadora destaca ainda que essa publicação também terá a sua versão digital na internet e um conceito inovador de divulgação dos seus conteúdos junto aos clientes e sociedade através de um trabalho multiplataforma nas mídias sociais do A TRIBUNA, como Facebook, Instagram e Whatsapp. Vale destacar que essa Revista é uma produção própria do Jornal A TRIBUNA, com impressão e acabamento da Mega Gráfica.

“Vale a pena participar dessa Revista pela credibilidade e seriedade desse trabalho que se repete há três anos, além do amplo alcance da publicação através de diferentes plataformas de divulgação, ajudando no fortalecimento de marcas e disseminação de produtos e serviços em um mercado comprador de alta renda (leitor de jornal)”, externou Rosana.

A equipe de vendas da Revista Mercado Imobiliário & Construção/A TRIBUNA está disponível para visitas e orçamentos. Os interessados podem ligar para (66) 3410-3510 / 99984-9970.