Caiçara: Copa 50Então homenageou atleta na decisão

Vem causando grande sucesso entre os associados do Caiçara Tênis Clube o grupo 50Então, idealizado e coordenado pelo sócio Neosdete Antônio, o popular Oliveira, que tem como finalidade a prática de futebol soçayte com os atletas veteranos acima de 50 anos e a confraternização entre os familiares do grupo nas famosas resenhas nas noites de sextas-feiras. O grupo vem ganhando destaque dentro do Clube e agora conta com o apoio da diretoria, através do presidente Gildo Moura, que acabou realizando a 1ª Copa 50Então.

Na noite de sexta-feira (2), ocorreu a final do Torneio, tendo como finalistas as equipes da Hidrojato e da ProSystem, e a competição recebeu o nome do esportista Claudio Nardes, em homenagem pelo seu espírito desportivo e exemplo de conduta dentro de campo, onde também é um dos grandes destaques pela sua refinada categoria futebolística. Claudinho, como é tratado, estará deixando Rondonópolis para retornar para a sua terra natal, Toledo (PR), mas suas raízes continuarão na cidade, através de familiares, o que fará com que ele não perca os vínculos com Rondonópolis, e promete sempre retornar para rever os amigos e praticar os famosos rachas do 50Então.

A DECISÃO

A partida começou equilibrada e de muito estudo das equipes, após os primeiros quinze minutos, depois da ProSystem perder duas oportunidades claras de gols, a Hidrojato começou a dominar as ações ofensivas e abriu o placar com um chute de média distância do atacante Rogério Bala, artilheiro da Copa. Na segunda etapa, a ProSystem foi para cima tentando o empate, principalmente com chutes de longe, mas esbarrou no goleiro Osnei, que em uma atuação segura, não deu chances ao adversário. Na parte final do jogo, a Hidrojato ainda teve a oportunidade de ampliar em um pênalti cobrado pelo Bala, mas o goleiro Mauricio defendeu. A partir daí foi só segurar o resultado de 1 x 0 e deixar o tempo passar, para se sagrar campeão da 1ª Copa 50Então.

Ainda em campo, é digno de se destacar a cerimônia de abertura, inclusive com a execução do hino nacional, na presença dos familiares do homenageado Claudinho, e após o apito final, para o campeão Hidrojato e o vice Pro System, houve entregas dos respectivos troféus e medalhas para os atletas cinquentões.

A Hidrojato conquistou o primeiro campeonato cinquentão Caiçara Tênis Clube, com o melhor goleiro da competição, Osnei e o artilheiro Rogério Bala com seis gols. O árbitro do Caiçara, Valdemar, teve participação importante na disciplina da competição, apitando todos os jogos.

Após o jogo, foi realizado uma festa de confraternização no salão 2 do Clube, entre atletas e familiares, e para o homenageado Claudio Nardes, a sensação de ter o nome lembrado pelos amigos e pela diretoria do Caiçara, foi muito gratificante: “Estou muito feliz pela homenagem, quero agradecer ao Caiçara pela atitude, o campeonato foi muito disputado com bons jogos, a final foi um exemplo disso e infelizmente eles conseguiram fazer o resultado e foram campeões, no fim todos estão de parabéns”, concluiu, lamentando a perca do título na sua despedida de Rondonópolis. (Com a assessoria de Cairo Lustoza)