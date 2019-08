Anel Viário: Paliativo ameniza, mas está se deteriorando

Após o reparo paliativo realizado por empresas ligadas à Associação dos Transportadores de Carga (ATC) no Anel Viário de Rondonópolis, a situação na pista ficou menos caótica, permitindo o mínimo de trafegabilidade na via. Porém, aos poucos, o próprio reparo paliativo começa a se deteriorar e os motoristas de caminhões e carretas que são obrigados a trafegarem por ali cobram uma solução definitiva por parte do Governo do Estado, responsável pelo trecho.

Um dos mais indignados é o motorista Antônio Silva, morador de Rondonópolis, que pede uma solução urgente das autoridades. “Faz muitos anos que essa estrada está desse jeito e já houve até acidentes aqui. E ninguém das autoridades se importou com isso. Eles não se importam com a vida das pessoas? Só se importam com eles próprios? Só porque eles não passam por aqui, deixam tudo largado desse jeito que está? Isso não está certo e nós, que trabalhamos na estrada, pagamos nossos impostos e ter estradas dignas é o mínimo que o governo pode fazer por nós”, desabafou.

Para ele, mesmo com os reparos paliativos feitos na pista, o Anel Viário continua todo esburacado e oferecendo riscos para quem é obrigado a transitar por ali. “Não é só risco da gente se envolver num acidente. Isso aqui acaba com os pneus, com a suspensão dos caminhões, acaba com tudo. O que eu pediria ao governador é que ele tenha um pouco de amor no coração e dê uma olhadinha aqui por nós” , concluiu.

Da mesma forma, o motorista mineiro Cassiano Pereira Dantas, que constantemente vem a cidade com sua carreta e precisa trafegar pelo Anel Viário, se mostrou indignado com o estado precário da pista. “Senhor governador Mauro Mendes, eu sou morador de Minas Gerais, mas sempre estou por aqui no Mato Grosso trabalhando e acho que o senhor deveria olhar com mais carinho para nós. Isso aqui está uma calamidade! Por que o senhor não usa um pouco do que está arrecadando aqui? Olhe um pouco pelos motoristas”.

De acordo com o profissional do volante, antes do paliativo feito na pista pela ATC e parceiros, ele levava cerca de uma hora e dez minutos para percorrer os 12 quilômetros entre a MT 130 e a BR 364, tempo esse que baixou para cerca de 25 minutos após os reparos, mas o próprio paliativo já está se deteriorando e, em pouco tempo, a situação deve voltar ao que era antes, quando a pista estava tomada por profundos buracos e era uma verdadeira aventura se arriscar a passar pelo mesmo.

Por conta dessa situação, muitos caminhoneiros e carreteiros preferem evitar os riscos, o desgaste dos caminhões, infringem a lei, e cortam caminho pelo centro da cidade, danificando o pavimento das ruas e avenidas, provocando o risco de acidentes e causando um enorme transtorno para os demais motoristas e moradores.