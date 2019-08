Dia D: Vacinação será aberta à população

Acontece hoje, das 8h às 17h, o Dia D de vacinação, para imunização da população infantil e adulta contra as mais diversas doenças. Todas as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão a postos para atender os moradores da cidade, para a campanha de multivacinação.

Será possível tomar vacinas como a dupla adulto – que protege contra difteria e tétano –, além de doses contra hepatite, sarampo e outras doenças. A Secretaria de Saúde pede que a população compareça para atualizar os cartões de vacina, sendo que as unidades vão funcionar de forma ininterrupta ao longo do dia.

Uma das principais preocupações é imunizar a população contra o sarampo, que vem atingindo pessoas em várias partes do Brasil. “Pedimos uma atenção especial para que a população também cumpra com seu papel e procure as unidades de saúde para manter os cartões de vacina em dia” , destacou a secretária Municipal de Saúde, Izalba de Albuquerque.

Após três dias de vacinação de grupos prioritários, hoje o Município também disponibiliza, para o público em geral, a imunização contra a Influenza. As doses fazem parte do lote extra que foi enviado pelo Ministério da Saúde, com mais 30 mil vacinas para a cidade, após um pequeno surto de H1N1. O município teve uma morte confirmada pela doença, bem como uma outra morte foi confirmada em Pedra Preta.

A Secretaria Municipal de Saúde não informou quantas doses restaram desse pacote de 30 mil, após os três dias de vacinação, mas a procura nas unidades foi bem abaixo das expectativas e, para o público em geral, haverá hoje grande quantidade de doses disponíveis.