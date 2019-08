Série B: Fora de casa, Cuiabá mede forças com o CRB

O Cuiabá enfrenta o CRB, hoje (3), às 18h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Um retrospecto que o Dourado conta para somar pontos diante do CRB é o de ser um visitante indigesto. Em sete jogos longe da Arena Pantanal, o time do técnico Itamar Schulle soma três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Para a partida de hoje, o Cuiabá terá os desfalques dos volantes Escobar e Alê. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo diante do líder Bragantino, no empate em 2 a 2 de Bragança Paulista (SP), na última terça-feira (30), e vão cumprir suspensão automática.

“Time tem um elenco forte e não apenas onze titulares. Claro que perdemos dois atletas do setor de meio campo, mas tenho certeza que os que forem escalados pelo professor Itamar vão dar conta do recado. Temos que ter atenção redobrada neste jogo diante do CRB, para voltarmos para Cuiabá com um resultado positivo”, declarou o volante Djavan.