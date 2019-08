Prontuário Médico: Santa Casa afirma que não há cobrança de taxa

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis informou ontem (2), que não cobra taxa para entrega de prontuários médicos, mas apenas as despesas com xerox. A explicação, por meio de nota, veio após uma reportagem publicada ontem pelo A TRIBUNA, onde a advogada Jéssica Muller denunciou uma suposta cobrança ilegal para liberação de prontuário médico de pacientes naquela unidade hospitalar.

Conforme repassado pela Santa Casa, não seria justo a instituição utilizar recursos financeiros que devem ser aplicados na saúde para custear cópias que são de interesse particular do solicitante, mesmo que o paciente seja atendido pelo SUS. “Além disso, não há nenhuma vedação legal na cobrança das despesas com xerox, sendo tal entendimento pacificado perante o Conselho Federal de Medicina”, sustenta.

Ainda na nota, o hospital esclarece que a Santa Casa é responsável legal pela guarda e sigilo das informações e prontuários médicos dos seus pacientes, “documentos pessoais e sigilosos, não está autorizada a apresentá-los senão ao próprio paciente ou, em caso de falecimento, ao cônjuge, ascendentes ou dos descendentes, pessoas que nos termos do parágrafo único do art. 20 do Código Civil teriam legitimidade para resguardar a proteção da imagem e do nome do (a) falecido (a)”.

Para isso, acrescenta a Santa Casa, “deve exigir as cópias autenticadas dos documentos do solicitante, comprovando sua condição de legitimado a solicitar o prontuário, visa garantir não só a segurança da instituição, mas também a do próprio paciente, bem como seu nome e sua imagem, já que a inviolabilidade à intimidade do paciente é garantida por diversas normas vigentes em nosso país”, conclui.