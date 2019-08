Queimadas urbanas: Tenente BM pede mais conscientização

1 de 2

Como sempre acontece no período mais seco do ano, aumenta bastante o número de queimadas urbanas em Rondonópolis, resultando numa cortina de fumaça que se mistura à poeira e piora ainda mais a já péssima qualidade do ar, prejudicando a saúde da população. Com isso, também aumenta o trabalho do Corpo de Bombeiros, que é acionado pela população várias vezes ao dia para atender ocorrências dessa natureza.

De acordo com o tenente Welington Fraga Pedroso, chefe da Seção Operacional do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Rondonópolis, a única forma de diminuir as queimadas urbanas é a conscientização da população sobre os males que ela provoca. “É importante a conscientização, pois o fogo acaba trazendo malefícios, principalmente para idosos e crianças. E a solução é simples: não colocar fogo”.

Uma grande dor de cabeça tem sido o Ecoponto provisório, que fica próximo do início da Rodovia do Peixe, onde vândalos atearam fogo por três vezes nos últimos dias, gerando uma quantidade enorme de fumaça que encobre boa parte da cidade. Porém, diariamente, é possível observar queimadas menores, como a que pôde ser vista na tarde de ontem (2), às margens do Córrego Canivete, na região do Cascalhinho.

Para aqueles que tenham a intenção de combater os incêndios com as próprias mãos, Welington Fraga recomenda que tentem apagar somente as queimadas menores, ainda assim observando algumas recomendações. “É preciso ter alguns cuidados, pois é normal que saiam animais da área que está queimando, como cobras e outros. Também é importante não ficar contra o vento, uma vez que a pessoa pode se queimar e essa fumaça é tóxica, podendo oferecer risco à saúde. No entanto, na dúvida, o melhor mesmo é acionar o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193, que nós estamos preparados e temos os equipamentos apropriados para esse tipo de trabalho. O que queremos é que as pessoas se conscientizem que, ao colocar fogo num mato, ela está prejudicando a saúde seja de uma criança ou de uma pessoa mais idosa. E a fumaça, junto com o tempo seco, atacam as vias respiratórias, por isso é importante a conscientização e a colaboração da população”, acrescentou o oficial.

Para aqueles que provocam as queimadas urbanas, o tenente do Corpo de Bombeiros alerta para o fato de que isso se trata de um crime, já que as mesmas são proibidas na área urbana durante todo o ano. “O fogo gera uma fumaça que é tóxica, seja ela pequena ou grande. E a lei prevê multa e repreensão para quem faz isso. Então, nossa recomendação é evitar atear o fogo para não ter dor de cabeça e não passar por nenhum inconveniente”, alertou.

QUEDA NAS OCORRÊNCIAS

Ainda que estejam ocorrendo muitas queimadas na cidade, o tenente Fraga esclarece que houve uma queda de quase 50% nas ocorrências durante o mês de julho desse ano se comparado ao mesmo mês do ano passado, sendo que em julho de 2018 foram registradas 146, contra 76 em julho de 2019. “Estava tudo caminhando para se repetir os números do ano passado, no entanto, as mudanças meteorológicas ocorridas nas últimas duas semanas acabaram mudando isso, com um declínio muito grande do número de ocorrências. Os focos caíram bastante com a diminuição da temperatura. Mas, ainda assim, por mais que não tenhamos números alarmantes como no ano passado, acontecem uma média de três ocorrências por dia, o que ainda é muito”, completou.