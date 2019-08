Missa de 7º dia de pioneiro será celebrada hoje

Será celebrada hoje (3), às 19h, na Igreja Matriz, a missa de 7º dia em memória do pioneiro Manoel Soares Mota, que faleceu no último domingo (28). O comerciante chegou a cidade na década de 70, trabalhou no ramo do gás de cozinha e ficou conhecido como “Mané do Gás”. Trabalhou ainda como corretor de imóveis e de veículos.

Manoel iniciou na Loja Maçônica Marechal Rondon, em 1974, mas atualmente pertencia a Loja Maçônica 10 de Dezembro. Ele morreu em decorrência de um AVC hemorrágico que sofreu no mês de fevereiro, e desde então lutava pela sua vida, segundo a família, com algumas idas e vindas ao Hospital Regional de Rondonópolis. Seus filhos, Elissandra e Sandrinalvo, estiveram ao lado do pai em sua recuperação, até o último dia.