Indea: Pátio diz que vai comprar terreno para construir sede

O prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD), declarou ontem (2) aos representantes do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), que está disposto a comprar uma área para construir a sede do órgão na cidade. Ontem, o gerente regional do Indea, Ricardo Oliveira Alves, acompanhado de representantes do Sindicato Rural de Rondonópolis, Associação Dando as Mãos e outros, cobraram, mais uma vez, a reivindicação que foi feita à Prefeitura ainda em novembro do ano passado.

De acordo com Ricardo Oliveira, o Indea tem garantido para construção da sede recursos do Fundo Estadual de Sementes e Mudas. “A área estamos pleiteando da Prefeitura por meio de doação. Até então, o prefeito Zé do Pátio tem demonstrado que está aberto para a proposta. Atualmente, os pequenos produtores rurais defendem que a nova sede seja construída na região central para facilitar o trânsito entre o órgão com a rede bancária, cartórios e outras entidades”, disse.

De acordo com o prefeito, o setor imobiliário da Prefeitura irá buscar uma alternativa de imóvel para ser desapropriado e cedido para o órgão.

Hoje, a sede do Indea fica em um prédio alugado na Rua 15 de Novembro, esquina com a Avenida Tiradentes. Recentemente, recursos do Fundo Estadual de Sementes e Mudas foram destinados para reforma de todas as unidades do órgão na região, menos para a unidade de Rondonópolis, por não possuir sede própria.