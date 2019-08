Golpes na era digital

Aplicativos como o WhatsApp estão presentes em nossa vida e isso dificilmente será mudado. Nós utilizamos para falar com a família, com os amigos, como lazer, no trabalho, para fazer negócios… Enfim, são praticamente parte de nós na era digital que vivemos. Nos acostumamos tanto, que acabamos entrando numa espécie de modo automático e esquecendo tudo que pode acontecer quando estamos nesse ambiente.

Um caso prático é o que estampou a capa do A TRIBUNA de ontem (2), em que mostramos que números de celulares de moradores aqui da cidade foram clonados após acesso a links disseminados no WhatsApp. Curiosamente, pessoas conhecidas e bem instruídas foram vítimas do golpe, o que indica que não se trata de falta de conhecimento das vítimas, mas sim de um golpe bem elaborado pelos criminosos.

Com a tecnologia, os golpes vão se modificando. Até outro dia, o mais sofisticado era o do depósito, com envelope vazio, em caixas eletrônicos. Mas, tudo vai mudando, o crime costuma se adaptar, e é inegável que no ambiente online os riscos são muitos. Não adianta acreditar que estamos absolutamente seguros, pois isso é uma grande ingenuidade.

Resta a nós a desconfiança. Desconfie de tudo sempre, pois o golpe pode estar muitas vezes onde menos se espera. Desconfie de facilidades demais, de preços baixos demais, de negociação fácil demais, conheça a empresa antes, veja o histórico do vendedor e, principalmente, não saia clicando em tudo que recebe.

A internet, o smartphone, as redes sociais, a tecnologia… Tudo isso veio para facilitar nossas vidas. Claro, não podemos negar, que hoje as coisas são muito mais fáceis quando falamos em nos comunicar. Da mesma forma que precisamos fazer bom uso, precisamos também estar atentos aqueles que usam para o mal, que não são poucos. Com precaução, tudo corre melhor e, mesmo quando não for o suficiente, denunciar para que outros não passem pelo mesmo.