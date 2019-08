Cavalgada deve reunir mais de 400 cavaleiros e amazonas

Patrimônio Histórico e Cultural do Município, a 33ª Cavalgada da Exposul percorre hoje (3) ruas e avenidas de Rondonópolis, marcando a abertura da 47ª edição da feira. São aguardados mais de 400 cavaleiros e amazonas, que devem manter a tradição de beleza e encanto da cavalgada que há mais de três décadas é sucesso entre o público.

“Este ano já temos confirmação de várias comitivas que vão participar. São cavaleiros e amazonas de Pedra Preta, Poxoréu, Guiratinga, Itiquira, São José do Povo, Dom Aquino, Jaciara e Juscimeira. Eles se juntam a nós daqui de Rondonópolis para abrilhantar ainda mais a Cavalgada da Exposul”, disse o organizador do evento, Ari Torremocha.

Como tradicionalmente acontece há alguns anos, a largada será nos altos da Rua Fernando Corrêa da Costa, abaixo do antigo aeroporto. A cavalgada percorre a rua até a Avenida Marechal Rondon, depois entra na Rua Rio Branco e segue até a Cohab Velha, e segue posteriormente para a Avenida Lions Internacional por meio da Rua Otávio Pitaluga, chegando até a Avenida Governador Júlio José de Campos.

O encerramento será no Centro de Tradições Gaúchas – CTG Saudades da Querência, onde será feito um churrasco de confraternização (opcional). “Este ano, mais uma vez, vamos percorrer 9,2 quilômetros de Cavalgada e anunciar a 47ª Exposul, com certeza será um sucesso” , diz Torremocha.

A cavalgada também oferecerá premiação aos participantes. Ao todo, serão 40 troféus, nas categorias peão e amazona destaques em muares e asininos; peão e amazona destaques em equinos; peão e amazona destaques em bovinos; peão e amazonas mais idosos; peão e amazona mais jovens; além de peão e amazona mirins destaques.

As comitivas também serão premiadas com 1º e 2º lugares para as mais numerosas e comitiva destaque. A organização ainda entregará 11 troféus para os “Amigos da Cavalgada” e os agradecimentos especiais para o carreiro “Zé Francisco” e carreiro “Luís do Boi”.