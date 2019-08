A TRIBUNA entrega passaporte da Exposul para leitora

A jovem Mayana Gabriely Moreira, de 17 anos, compareceu na tarde de ontem ao A TRIBUNA para retirar o seu passaporte para a 47ª Exposul. Ela ganhou em um sorteio feito pelo jornal entre os seus seguidores nas mídias sociais e o passaporte foi entregue pela coordenadora de vendas Rosana Logrado.

Mayana Gabriely se mostrou bastante feliz com o seu prêmio e garantiu que vai estar presente todas as noites na feira. “Eu fiquei sabendo da promoção pelo Instagram, compartilhei com os amigos e deu certo. Todas as notícias que o jornal posta eu compartilho. Nele [jornal] encontramos os principais fatos que acontecem na cidade”, concluiu Mayana.

Para Rosana Logrado, o sorteio do passaporte pelo A TRIBUNA é uma forma de presentear seus seguidores e leitores. “Nada melhor que um passaporte para a Exposul, evento de renome e muito tradicional na cidade e região. É um momento feliz para todos do A TRIBUNA poder, por meio dessa parceria com o Sindicato Rural, proporcionar essa alegria para nossa jovem leitora”, afirmou.

Além dos seguidores nas mídias sociais, os assinantes do jornal também foram lembrados e mais um passaporte, que dá direito a frequentar todas as atrações da feira, foi sorteado entre eles. A ganhadora foi a assinante Maria Cristina Faria.