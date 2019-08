Prontuário médico: Advogada vê ilegalidade em cobrança

A advogada Jéssica Muller procurou, ontem (1º), o jornal A TRIBUNA para denunciar uma suposta cobrança ilegal para liberação de prontuário médico de pacientes internos no Hospital e Maternidade Santa Casa de Rondonópolis. Ela explica que, além da cobrança, para se ter acesso ao prontuário, é preciso apresentar documentos autenticados em cartório, o que aumenta o gasto para ter acesso a um documento garantido por lei.

“O acesso ao prontuário médico é uma garantia constitucional e também garantida no Código de Ética Médica, ainda mais quando é de um paciente do Sistema Único de Saúde (SUS). Mas a Santa Casa está cobrando taxa para liberação e exigindo documentações. Hoje [ontem], precisei buscar o prontuário médico da esposa falecida de um cliente para apresentar no processo que busca o benefício dele enquanto viúvo. Ele é uma pessoa carente, mas cobraram R$ 23 pela documentação e ainda exigiram várias cópias autenticadas de uma pessoa incapaz e com ganho mensal muito baixo. Isso é uma injustiça, além de desrespeito à Constituição e ao Código de Ética Médica”, disse a advogada.

Ela explica que a esposa do seu cliente Claudinei Cândido da Silva, 53 anos, faleceu no mês de abril deste ano. “Desde o mês de abril estamos tentando ter acesso ao prontuário e a Santa Casa em nada ajuda. O meu cliente precisa receber o benefício para manter suas despesas e o seu tratamento médico, pois foi acidentado, mas só liberaram o prontuário após muito diálogo, a cobrança de taxa e a documentação autenticada”, externou.

A advogada Jéssica Muller lembrou de um caso ocorrido no ano de 2016, onde um diretor administrativo do Hospital Doutor Feitosa, em Telemâco Borba, na região dos Campos Gerais do Paraná, foi preso por suspeita de corrupção passiva, pois teria ordenado que os funcionários do hospital pedissem R$ 100 pela liberação de prontuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O caso foi denunciado por um funcionário de uma fazenda que precisava da ficha médica para obter direito de afastamento do trabalho pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).