Celulares foram clonados em Rondonópolis

Entre as vítimas está o diretor executivo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Rondonópolis

Números de celulares estão sendo clonados em Rondonópolis após acesso a links enviados nas redes sociais. Na cidade, uma das vitimas foi o diretor executivo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Rondonópolis (IMPRO), Roberto Carlos Correa de Carvalho. Além dele, conforme apurado pela reportagem, os golpistas virtuais também tentaram clonar os números de celulares do ex-secretário Municipal da Receita Valdecir Feltrin e até do tenente coronel da Polícia Militar Odair Moura. Existem informações de que o link dos golpistas foi disseminado em vários grupos de WhatsApp.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gestor Roberto Carlos caiu no golpe na noite da última segunda-feira (29). De acordo com a narrativa dele, o hacker achou seu contato por meio de um anúncio de venda de imóvel pela internet.

O criminoso entrou em contato com a vítima pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. O autor da invasão se apresentou como um corretor de imóveis de Campo Grande (MS). Depois de falar sobre o anúncio da venda, o falso vendedor enviou um link para Roberto Carlos. O endereço seria de um grupo de corretores de Campo Grande e Cuiabá. “Cliquei no link e em questão de segundos, todas as mensagens do meu celular desapareceram”, disse.

A certeza do golpe veio quando pessoas começaram a ligar, preocupadas com a mensagem que receberam via WhatsApp do Roberto. “O falsário enviou dezenas de mensagens para os contatos da minha lista, pedindo ajuda financeira. Alguns pedidos chegaram a R$ 1.500,00. Ainda bem que o valor era alto, assim ninguém fez transferência. Peço desculpa a todos pelo transtorno e solicito que espalhem essa informação”.

O caso já está nas mãos da Polícia Judiciária Civil. “A internet oferece facilidades mas, infelizmente, está cheia de oportunistas. É importante que, quem recebeu esse tipo de mensagem procure a polícia. Através dos meus dados esses criminosos podem ter feito outras vítimas”, alertou.