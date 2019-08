A prefeitura de Rondonópolis anunciou, para o final deste mês, a licitação para a contratação de uma empresa que ficará responsável pela operação de troca das lâmpadas de vapor de sódio e de vapor metálico que fazem parte da iluminação pública da cidade por modernas, econômicas e eficientes lâmpadas de LED. Essa troca, segundo notícia veiculada pelo A TRIBUNA, está orçada em cerca de R$ 16 milhões e prevê, num primeiro momento, a troca de 5 mil lâmpadas, hastes e braços que, inicialmente, ficarão focados nas principais vias da cidade.

Não se pode negar que, aparentemente, se trata de uma medida acertada por parte da administração municipal. Em que pese o custo elevado a ser investido inicialmente, os benefícios, ao que tudo indica, serão altamente compensadores.

De acordo com informações técnicas, esse tipo de luminária consome até 75% a menos de energia elétrica que as lâmpadas usadas atualmente, além de possuir uma maior eficiência energética, luz branca e direcional, o que melhora em muito o aspecto visual da cidade e também aumenta em muito a visibilidade das pessoas.

No entanto, o principal ganho é que cumpre com mais eficácia a função de iluminar, fornecendo mais claridade às vias da cidade, o que além de deixar tudo mais bonito, será ótimo para a questão da segurança pública. Com a noite mais clara, os agentes de segurança terão melhores condições de trabalhar, assim como motoristas e motociclistas terão melhores condições de visibilidade no trânsito.

Enfim, é uma medida que, num primeiro momento, parece acertada. Resta agora torcer para que o projeto realmente seja viabilizado, executado e entregue à população e não fique “dormindo” em uma das gavetas do Paço Municipal. E torcemos também para que esse espírito arrojado e empreendedor contamine a administração e ela resolva atacar outras questões crônicas de Rondonópolis.