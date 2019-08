Servidor afastado retornará ao trabalho por força judicial

A Justiça do Trabalho determinou a readmissão do motorista e líder sindical Alcênio Ferreira dos Santos, ao quadro de funcionários da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), num prazo de dez dias a partir da citação. A informação foi repassada à reportagem pela assessora jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Naldecy Silva da Silveira e pelo vice-presidente Reuber Teles.

O servidor público foi afastado pela atual diretora-presidente da Coder, Nívea Calzolari, acusado de desrespeitá-la. Como Alcênio é líder sindical, possuindo estabilidade diferenciada, a presidente da Coder precisou requerer a demissão do servidor por justa causa em uma ação impetrada na Justiça do Trabalho. Porém, o pedido foi negado anteontem (30) e a juíza trabalhista Cassandra Passos de Almeida não acatou o pedido e determinou a readmissão do servidor que está afastado há quatro meses, além do pagamento retroativo dos salários, incluindo recolhimento do FGTS, 13º salário e férias do período. Em caso de descumprimento da decisão, a Coder terá que pagar multa diária de mil reais até o limite de R$ 50 mil.

Conforme a ação, a Coder instaurou inquérito judicial para apuração de uma suposta falta grave que o motorista de caminhão teria cometido no dia 3 de abril de 2019, data em que, segundo Nívea Calzolari, viu Alcênio Ferreira “eufórico” reclamando de problemas mecânicos do caminhão que trabalhava. Na ação, a diretora presidente da Coder alegou que o servidor teria gritado e lhe apontado o dedo fazendo acusações sobre a responsabilidade dos cortes de horas extras e as dificuldades financeiras da Coder.

A defesa do servidor alegou que nunca houve tais desrespeitos e que o servidor sempre se portou com responsabilidade nos 11 anos que atuou na Coder.

Já em sua sentença, a juíza do Trabalho relatou que mesmo se houvesse provas robustas da acusação, o fato não merece a penalidade máxima de demissão por justa causa, e sim, pena leve de advertência ou de suspensão por indisciplina. Até ontem (31), a Coder não havia sido citada da decisão.