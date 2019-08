Quase 70 dias: Pais mostram indignação com greve

A greve dos servidores da educação pública de Mato Grosso, que completa hoje (1º) 66 dias, caminha para ser a mais longa da história do Estado, e segue ainda sem nenhuma previsão de encerramento. Na edição de ontem (31), noticiamos que a Justiça deferiu uma liminar declarando a abusividade do movimento grevista e determinando que os servidores voltassem ao trabalho em 72 horas.

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT), por sua vez, disse em nota que tão logo fosse intimado, apresentaria os recursos pertinentes e que “a decisão não muda em nada a luta da categoria”. E, enquanto Governo do Estado e Sintep não entram em acordo, estudantes de todo o Mato Grosso são prejudicados com mais de dois meses sem aulas.

Indignados com a situação, pais de alunos de escolas estaduais de Rondonópolis procuraram o A TRIBUNA para protestar contra a greve, que na opinião dos mesmos apresenta dupla ilegalidade. “Ilegal porquê assim a Justiça decidiu e ilegal por estar prejudicando os estudantes”, disse Roni Von Pinto, que esteve na redação em companhia de Aislene Braga, Jaqueline Pinto e Queli Cristina Pereira.

Com filhos estudando nas escolas estaduais Emanuel Pinheiro e Professora Renilda Silva Moraes, eles relataram a insatisfação da maioria dos pais ou responsáveis pelo longo período sem aulas. “Nós não somos contra eles [professores] lutarem pelos seus direitos, mas os alunos não podem ser prejudicados dessa forma. Que briguem na Justiça, mas continuem dando aulas”, reforça Jaqueline Pinto.

O clima de indignação entre os pais é grande, pela inércia do governo em resolver a questão e pelas motivações alegadas para a greve. “Eles falam que é também para melhorias nas escolas, mas só se fala em reajuste salarial”, dispara Aislene Braga. “Eu estou pagando aula particular duas vezes por semana para que meu filho não fique desatualizado, cobrando a tabuada, a leitura… O engraçado é que se uma criança ficar sem ir cinco dias no mês na escola, o Conselho Tutelar vai na casa saber o que está acontecendo. E com mais de 60 dias sem aulas, ninguém faz nada?”, indagou Queli Cristina Pereira.

Após a visita ao Jornal, os pais informaram que iriam até a Promotoria de Justiça, para buscar apoio do Ministério Público quanto a interrupção de aulas na cidade. “É um prejuízo educacional, emocional, um ano que está praticamente perdido para esses alunos. Quando voltarem, será aquela correria com conteúdo, para repor aula, para fazer os estudantes irem para escola aos sábados… É um absurdo!”, reforça Jaqueline Pinto.

HISTÓRICO – A greve mais longa da Educação aconteceu em 2013, com duração de 67 dias, e resultou aos servidores a política da dobra do poder de compra, com a apresentação do projeto que resultou na lei 510/2013. Naquela ocasião, a greve também havia sido declarada ilegal, logo aos 14 dias do movimento.