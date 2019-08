Outra versão: Consórcio nega recebimento indevido no Ganha Tempo

Diante da divulgação feita pela Controladoria Geral do Estado (CGE) do resultado de uma auditoria que constatou mais de 105 mil senhas irregulares no Ganha Tempo em Mato Grosso, o diretor do Consórcio Rio Verde, responsável pela gestão do serviço, Osmar Linares, procurou a reportagem do A TRIBUNA para contestar as informações repassadas pelo Governo do Estado à imprensa.

Osmar Linares afirma que o Consórcio não recebe nenhum valor do Estado pelos atendimentos realizados com tempo inferior a 30 segundos. Ele afirma que os atendimentos são incluídos em relatórios acompanhados por um sistema que o Estado tem acesso diário e que tiveram a devida validação. “Quando eles validam o relatório, eu emito a nota. Essa validação foi feita por um verificador independente e pelo governo. Isso corrobora que houve o atendimento, mesmo abaixo de 30 segundos”, garantiu ele, explicando que é bom destacar que existe atendimento com menos de 30 segundos, como de retirada de documentos e acesso ao Infocentro.

Quanto ao grande número registrado de senhas com atendimento de até 30 segundos, o diretor explica que houve um erro operacional por parte de atendentes. Pontua que, muitas vezes, após o cidadão receber o atendimento, o atendente verificava que o sistema não encerrava e que não havia iniciado o atendimento nesse sistema. Diante da percepção do erro, a empresa explica que os atendentes, após o atendimento, iniciavam o sistema, passavam o avaliador do serviço ao cidadão e encerravam o procedimento. “Isso gerava atendimentos de poucos segundos, ou seja, houve erro de procedimento no atendimento”, atesta.

Diante da situação, o Consórcio Rio Verde diz que tomou medidas para que esse erro não se repita, como treinamento em todas as unidades aos atendentes; aplicação de suspensões nos atendentes que geraram o problema; mudança do sistema para que o atendimento não iniciado seja bloqueado; e nos contratos de trabalho, fazendo constar que o atendente tem de iniciar o atendimento quando o cidadão se senta perante ele.

A empresa esclareceu que o edital prevê que, durante um ano, o Consórcio tem direito a receber apenas 80% de uma projeção de atendimentos em cada unidade. Em Rondonópolis, a projeção era de 1.350 atendimentos. Assim, afirma que, caso fizesse um atendimento ou 1 mil atendimentos, receberia o mesmo valor estipulado. “Então, não tem nenhum motivo de fazer atendimento a mais se a gente não ganharia por isso”, falou.

Referente a multa de R$ 100 mil que foi aplicada pelo governo, ponderou que inicialmente era de R$ 1,5 milhão sob a alegação de não ter cumprido o edital no tocante a abertura de uma central específica a partir do oitavo mês, mas esse valor acabou sendo reduzido. “No nosso entendimento, não tínhamos que fazer a central no oitavo mês porque já tínhamos construído unidade a partir do segundo mês, ao todo sete unidades em 11 meses”.