Os números do trânsito

É sempre preocupante quando as notícias relacionadas aos acidentes de trânsito mostram que eles estão em crescimento. Ainda mais quando, como no caso de Rondonópolis, a maioria deles tem motocicletas envolvidas. Isso porquê nesses acidentes os traumas sempre são maiores, devido à vulnerabilidade dos condutores. Na compilação de dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do segundo trimestre do ano, os registros apontam para 201 atendimentos a mais do que no mesmo período do ano passado. É claro que seria leviano creditar esse aumento a qualquer coisa, já que nenhum estudo foi realizado para comprovar isso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contudo, como bem lembramos em reportagem na edição de ontem (31), no primeiro trimestre de 2019 os números ficaram estáveis, na comparação com esse período de 2019. Mas, no segundo trimestre, já acontece o aumento. Curiosamente, isso acabou coincidindo com o fato da fiscalização eletrônica no município ter sido desativada e a informação se tornar pública, inclusive com a retirada de equipamentos. É o motivo para o aumento dos acidentes? Ninguém pode afirmar. Mas, é inegável que desde que a cidade ficou sem fiscalização, um certo clima de que “tudo pode” voltou a se instalar no trânsito local.

Por isso, além do Município fazer a sua parte, bem como a Secretaria de Trânsito também sair da inércia e voltar com campanhas educativas, que não são realizadas há tempos. Além disso, cabe a nós cidadãos refletirmos em nossas ações no trânsito. Estou sendo prudente? Estou sendo imprudente? Isso foi correto? Isso coloca eu ou alguém em risco? Minha atitude poderia ter causado sofrimento a alguém?

Os acidentes tiram vidas, deixam sequelas, causam prejuízos financeiros, causam custos ao SUS, causam custos aos centros de reabilitação, destroem famílias… Não há nada de bom. Por isso, para a promoção de um trânsito mais seguro, todos precisamos ser melhores motoristas, com mais calma, respeito, educação e a certeza de que é melhor chegar atrasado, do que não chegar. Vamos todos nos ajudar?