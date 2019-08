LOA 2020: Orçamento do município de Rondonópolis ultrapassa R$ 1 bilhão

O orçamento deste ano, votado no ano passado, também foi superior a R$ 1 bilhão. As cifras maiores ficam com a Saúde

Está tramitando, na Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município para o execício de 2020. Segundo o vereador Juary Miranda (SD), a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020 terá que passar por três audiências públicas antes de ir para votação. O orçamento da Prefeitura de Rondonópolis para o ano que vem é de pouco mais de um R$ 1 bilhão e 90 milhões de reais. O serviço de atendimento à saúde pública continua na liderança dos maiores gastos da administração municipal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste ano de 2019, o orçamento total do município é de R$ 1.058.726.572,97. Já para o ano que vem está previsto um orçamento de R$ 1.092.201.000,81, sendo R$ 34 milhões a mais do que o orçamento 2019. Para 2020, os gastos com a saúde pública estão orçados em mais de R$ 293 milhões, sendo a área que mais demanda investimentos. No orçamento de 2019, os gastos previstos com a saúde eram de R$ 273 milhões.

Na apresentação do projeto, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) descreveu que, em face dos escassos recursos próprios para a aplicação em obras de infraestrutura, a prefeitura fica na dependência da obtenção de recursos através de convênios com outras esferas de governo e operações de crédito com instituições financeiras.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias objetiva estabelecer metas e prioridades da administração pública municipal e orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, dispondo também sobre as alterações na legislação tributária.