Avenida Poguba: Obra foi iniciada e paralisada devido a inconsistências no projeto

Quem passa pela região da Vila Goulart não deixa de observar a obra de duplicação da Avenida Poguba, que mal começou e já foi paralisada. Lançada em abril deste ano, a obra deveria atender o trecho entre a Avenida Beira Rio até a Avenida Francisco Goulart com a duplicação, construção do sistema de drenagem de águas pluviais, calçada com acesso para pessoa com deficiência (PcD), sinalização horizontal e vertical viária, iluminação e ciclovia. Os recursos investidos na obra estruturante são provenientes do Governo Federal, via Ministério do Turismo, e do Município.

Atualmente, o serviço se encontra parado e há apenas montes de terra por uma longa extensão, que já estão sendo tomados pelo mato. Ontem (31), por exemplo, havia até um bezerro pastando no local, como registrado pela reportagem do A TRIBUNA. A obra, que foi licitada por mais de R$ 6 milhões, apresentou várias inconsistências no projeto. Entre elas, como foi demonstrado para moradores da região em reunião, problemas com o bota-fora da vegetação a ser suprimida; diferença na informação de metragem no projeto entre a pista atual a ser refeita; rede de esgoto no local; calçadas em locais onde já constam essa estrutura; existência de postes de alta-tensão no trajeto que receberá calçadas.

Além disso, houve também manifestações de ambientalistas com relação ao corte de árvores existentes no local, sendo que ficou definido que o pé de angico existente próximo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente seria mantido. Após esta reunião com moradores, o Município se prontificou a solucionar as questões e retomar a obra. Contudo, já se passaram 30 dias e até o momento isso não aconteceu.

Questionamos então a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) sobre a atual situação da duplicação, que informou ao A TRIBUNA que foi necessário a elaboração de um aditivo para a obra da Avenida Poguba, pois a limpeza do local superou a quantidade de material prevista na planilha licitada. Assim, no momento, a Pasta aguarda a análise deste documento, já aprovado pela Câmara Municipal e pela Procuradoria do Município. Os demais problemas que foram citados na reunião com os moradores não foram mencionados.