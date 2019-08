Neste domingo: Corrida marca os 40 anos do Caiçara

O Caiçara Tênis Clube realiza, no próximo domingo (4), a partir das 7h, em Rondonópolis, a primeira edição da sua corrida de rua. O percurso da prova será de 6,2 quilômetros e é aberta a corredores com idade acima de 18 anos. As vagas são limitadas, sendo 370 no total. A corrida faz parte das comemorações dos 40 anos do clube.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Caiçara, José Edvaldo Amorim, a largada ocorrerá nas dependências do clube, sentido à Rua Salmen Hanze. Depois, os corredores descerão pela Rua Fernando Corrêa da Costa, contornarão a Avenida Presidente Médici, subirão a Rua Rio Grande do Sul, contornarão a Rua José Pinto, entram na Rua Piauí, passarão pelo Hospital Paulo de Tarso e a chegada será novamente no Caiçara.

“Escolhemos a corrida de rua porque é uma modalidade esportiva que hoje está predominante no Brasil”, justificou José Edvaldo.

A realização da prova também entra em conformidade com as outras modalidades esportivas que estão presentes no Caiçara atualmente, como tênis, natação, hidroginástica, funcional, basquete, volêi, futebol, futsal, pilates, zumba e conta ainda com uma academia.

“Então, há a prática de várias modalidades esportivas nas dependências do clube que visa muito a saúde dos seus associados. E foi devido aos pedidos dos nossos sócios que resolvemos fazer a corrida”, explicou o sócio-proprietário do clube, Jayme Cotta.

Haverá premiações para os cinco primeiros colocados na classificação geral, sendo a quantia de R$ 500,00 para quem ficar em primeiro lugar; R$ 300,00 para quem chegar em segundo; R$ 200,00 para quem ficar em terceiro; e troféus para os competidores que ficarem em quarto e quinto lugares.

Além disso, os três primeiros colocados das categorias por faixas etárias receberão troféus e todos os participantes vão ganhar medalhas.

No final da corrida, o Caiçara vai promover o sorteio de três pares de tênis da marca “361” para os participantes que estiverem presentes na hora em que esses itens forem sorteados.

As inscrições podem ser feitas na secretaria do clube, na loja Boca Sports ou então pelo site www.morro-mt.com.br.

Quem for participar da prova deve antes pegar um kit no próprio Caiçara, das 8h às 17h30, do próximo sábado (3). O kit é composto por camiseta, chip, número de peito, garrafa squeeze, barra de cereal e pré-treino. A corrida já foi oficializada no calendário oficial do município.

SERVIÇO – Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3426-7607.