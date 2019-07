Vacinação extra contra H1N1 começa hoje em Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Saúde inicia hoje (31), a vacinação extra contra o vírus Influenza H1N1 e outros tipos de gripe. O atendimento em todas as unidades básicas de saúde acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h, e a vacinação prossegue até sexta-feira (2) somente para os grupos prioritários.

A imunização só é possível graças à chegada de 30 mil doses, enviadas pelo Ministério da Saúde, que foram disponibilizadas ontem (30) para a pasta, após intervenções políticas a favor do Município, que chegou a viver um pequeno surto da Influenza H1N1, com o registro de uma morte confirmada.

Neste primeiro momento, segundo informado pela Secretaria de Saúde, nos três primeiros dias de vacinação contra a gripe, as doses estarão disponíveis para idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias, gestantes em qualquer idade gestacional, mulheres no pós-parto até 45 dias, professores das redes públicas e privadas, bem como os profissionais da saúde, policiais militares, civis e federais, bombeiros, população indígena e portadores de doenças crônicas.

A Vigilância Epidemiológica do Município ressalta que entre as doenças crônicas, devem se vacinar contra gripe as pessoas com doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas, hepáticas, neurológicas, diabetes, imunossupressores, obesos grau III, transplantados e portadores de trissomias.

DIA D

No sábado (3), acontece o Dia “D” de vacinação na cidade, com disponibilidade de vacinas, incluindo contra a gripe e sarampo, em todas as unidades básicas de saúde. Neste dia, o atendimento ao público será das 8h às 17h, sem interrupção. Vale ressaltar que as doses de imunização contra a gripe serão as que restarem após os três dias de atendimento aos grupos prioritários.

No Dia “D”, a Secretaria Municipal de Saúde pede que a população compareça para atualizar os cartões de vacina, e assim garantir a imunização contra inúmeras doenças como sarampo e gripe, que podem levar a morte.

“Pedimos uma atenção especial para que a população também cumpra com seu papel e procure as unidades de saúde para manter os cartões de vacina em dia. O sarampo, por exemplo, vem atingindo pessoas em várias partes do Brasil e a imunização é fundamental”, destacou a secretária Municipal de Saúde, Izalba de Albuquerque.