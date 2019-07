TMI e FINC: Edifício Splendore inaugura decorado e central de negócios

As empresas TMI Investimentos Imobiliários e FINC Empreendimentos fizeram, ontem (30/7), o lançamento da central de negócios e do apartamento decorado do Edifício Splendore, junto à Avenida Júlio Campos, próximo ao Shopping. O espaço traz a oportunidade da população de Rondonópolis conhecer melhor o conceito e o projeto desse empreendimento que vem sendo apontado como o maior lançamento do mercado imobiliário da cidade e o maior edifício residencial de Mato Grosso.

O apartamento modelo, com disposição de 238,84 metros quadrados, contempla móveis planejados inovadores, eletrodomésticos, enxovais, louças, iluminação, acabamento, metais, piso/revestimento e peças de decoração, tudo composto por materiais de alto padrão, de última geração e viabilizados através de parceiros que são referência no mercado. As janelas, por exemplo, contam com sistema sound block, que permite uma vedação mais eficiente do som, e os armários, com sistema anti-impacto e iluminação interna.

O diretor-geral da TMI Investimentos Imobiliários, Thiago Muniz, enfatizou que essa central e o apartamento decorado mostram o grande potencial de Rondonópolis e o quanto eles acreditam nesse mercado. “É uma alegria muito grande a gente trazer para Rondonópolis o que há de mais moderno em termos de País, com um conceito de moradia inovador, seguro e com excelente localização. Graças a Deus, o Splendore está sendo muito bem-aceito na cidade”, avaliou Thiago, externando que as expectativas junto ao mercado são as melhores possíveis.

O sócio-proprietário da FINC Empreendimentos, Vinícius Saragiotto, também falou que a inauguração do novo espaço, em função do Edifício Splendore, é a realização de um sonho, que vem sendo projetado há cerca de um ano e meio. “Esse é um decorado diferente do ponto de vista arquitetônico e do ponto de vista de decoração interna e, poder compartilhar com a sociedade de Rondonópolis o resultado desse trabalho de um ano e meio, vendo a grande aceitação que vem tendo, é algo realizador para gente”, avaliou Vinícius.

O arquiteto Ayres Filho externou que é uma grande realização profissional para ele ter sido escolhido pela TMI e FINC para a concepção do projeto arquitetônico e paisagismo do edifício, projeto de interior das suas áreas comuns e do seu decorado. “Esse projeto é um marco tanto para mim como arquiteto, como para essas duas construtoras, quanto para Rondonópolis. Porque eu acredito que o Splendore vai mudar o cenário da construção civil local, a partir dos vários detalhes que foram concebidos no projeto” , disse Ayres.

A diretora financeira da TMI Investimentos Imobiliários, Patrícia Muniz, ressaltou que a inauguração desse apartamento decorado é muito importante, pois é uma vitrine do empreendimento e que tem um grande poder de influência na decisão dos clientes. Por isso, atesta que também pôde dar a contribuição do olhar feminino junto ao arquiteto na hora da concepção do projeto. “Nós mulheres temos uma visão melhor das necessidades que uma casa precisa no dia a dia para atender a família”, explicou Patrícia.

O Edifício Splendore vem tendo uma grande aceitação junto aos corretores de imóveis de Rondonópolis. A corretora Flávia Silva Campos, da Pantanal’s Imóveis, destacou que, além de representar uma inovação, esse empreendimento significa o crescimento que Rondonópolis vem tendo no mercado imobiliário. “Isso é muito importante porque a cidade merece um padrão de empreendimento como esse. Em pouco tempo de lançamento, já conseguimos realizar comercializações, mostrando que havia demanda para esse perfil de produto”, externou Flávia.

O empresário Jarbas Melo, da empresa EPI MT, é um dos clientes que decidiu investir no Splendore, considerando o projeto como fabuloso e magnífico. “Como empresário e filho da cidade, a gente também está apoiando o Thiago Muniz nesse empreendimento. A gente levou em conta a credibilidade das construtoras e do Thiago na cidade, além do fato de ser um investimento seguro e que a gente colocou fé desde o início. Chamou a nossa atenção a qualidade do imóvel e dos equipamentos utilizados. O pessoal está de parabéns”, afirmou Jarbas.

Além do projeto audacioso e robusto para o edifício, a TMI e a FINC vem tendo a preocupação em deixar a região do empreendimento mais bonita e organizada. Nesse sentido, realizaram toda a troca das lâmpadas de vapor a sódio por lâmpadas de led nas vias do entorno da obra e em cerca de 300 metros da Avenida Júlio Campos. A pavimentação das vias do entorno e a adoção do canteiro central, com novo paisagismo e irrigação automática, foram outras contribuições.

A TMI e a FINC fazem o convite para que os interessados possam conhecer o apartamento decorado e detalhes do empreendimento, na sua central de negócios, junto ao local onde já começou a ser construído o Splendore, na Avenida Júlio Campos, Parque Sagrada Família. Nesse início, o espaço estará aberto das 9h às 21h, inclusive aos sábados e domingos.