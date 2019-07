Samu aponta aumento nos atendimentos

Dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Rondonópolis, mostram um aumento no número de atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Os números são referentes ao segundo trimestre deste ano, quando comparados com o mesmo período do ano passado.

Conforme o levantamento repassado pelo coordenador Regional do Samu, Heusnan Lima Freitas, entre os meses de abril, maio e junho de 2018, foram prestados 1.116 atendimentos para traumas (casos de colisões, quedas, atropelamentos ou capotagens). No mesmo período de 2019, o número saltou para 1.317 atendimentos, ou seja, um aumento de 201 atendimentos realizados.

No caso das ocorrências traumáticas, como tem acontecido nos últimos anos, as colisões envolvendo carros x motocicletas na cidade continuaram no topo da lista. Se no segundo trimestre de 2018 foram 406 registros, em 2019 foram 510. Na sequência dos casos que mais são registrados estão as quedas de moto (288 em 2018 e 300 em 2019), seguido de colisão motocicleta x motocicleta (129 em 2018 e 178 em 2019).

O aumento no número de atendimentos de acidentes aconteceu somente no segundo trimestre do ano, já que no primeiro trimestre, quando comparados os dados com o primeiro trimestre de 2018, os números se mantiveram estáveis.

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

Embora não seja possível atribuir o crescimento dos atendimentos do Samu ao desligamento do sistema de fiscalização eletrônica da cidade, já que para isso seria necessário avaliar as ocorrências somente nas vias em que os aparelhos existiam e depois foram retirados, o aumento nos números pode ser percebido após a informação do fim da fiscalização ser massificada.

A licitação para contratação de empresa para operar o sistema de fiscalização eletrônica do trânsito de Rondonópolis, que era prevista para o dia 4 de junho, foi suspensa temporariamente pela Prefeitura e ainda não tem nova data para acontecer. A medida foi tomada, conforme a publicação de suspensão, pela “necessidade de análise às impugnações e esclarecimentos ao Edital”.

A Secretaria Municipal de Administração informou ao A TRIBUNA que está trabalhando para finalizar o mais breve possível os ajustes necessários no termo de referência e orçamentos para lançar um novo Edital, visando a contratação de uma nova empresa para operar o sistema de fiscalização eletrônica do trânsito em Rondonópolis. A cidade está sem esse tipo de fiscalização desde o dia 17 de janeiro, quando o contrato com a antiga empresa venceu e não foi renovado.