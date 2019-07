Orçado em R$ 16 milhões: Município anuncia projeto para troca de lâmpadas

A primeira grande substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio e de vapor metálico pelas lâmpadas de led das vias de Rondonópolis parece que, enfim, vai ser concretizada. A Prefeitura de Rondonópolis anunciou a abertura da licitação para modernização e melhorias da iluminação pública nas vias públicas da cidade, através de um projeto orçado em cerca de R$ 16 milhões.

Inicialmente, será feita a colocação de 5 mil lâmpadas de led em Rondonópolis. Segundo informado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), o projeto vai atender primeiro o quadrilátero central da cidade e as Avenidas Lions Internacional, Presidente Médici e dos Estudantes. Outros pontos ainda serão definidos pela administração.

A Sinfra esclareceu que esse projeto a ser licitado agora abrange, além da troca das lâmpadas, a aquisição de cabos, braços, hastes de aterramento e outros itens necessários para a instalação. A licitação para contratação da empresa para implantação da iluminação de led nessa primeira etapa será realizada em 29 de agosto de 2019.

A implantação da iluminação de led vem sendo uma das principais reivindicações do setor empresarial da cidade. Vale lembrar que, no começo deste ano, a Prefeitura tinha feito o lançamento de uma licitação com essa finalidade, mas acabou revogando o processo logo na sequência.

A ideia é começar as trocas de lâmpadas pela região central da cidade e vias principais e ir, aos poucos, avançando para as demais regiões. De acordo com informações anteriormente divulgadas, a troca da iluminação no quadrilátero central compreenderá o trecho entre a Rua Dom Pedro II até a Rua 15 de Novembro e da Avenida Presidente Kennedy até a Avenida Dom Wunibaldo.