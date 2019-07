Dupla deve ser julgada hoje por homicídio ocorrido em 2011

O Tribunal do Júri deve se reunir hoje para julgar o caso dos réus Flávio Dias Pacheco e Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco, acusados de participação em um homicídio ocorrido no ano de 2011, no bairro Nova Era, em Rondonópolis. Os dois são acusados de terem participado do crime que vitimou Silas Souza Lemes e serão julgados por homicídio duplamente qualificado, com penas que variam entre doze e trinta anos.

De acordo com os autos, o crime aconteceu no dia 1º de janeiro do ano de 2011, por volta de 1h, no bairro Nova Era, e os dois são acusados de coautoria do homicídio, que teria sido cometido por Jackson Douglas Dias do Nascimento, mas o julgamento foi desmembrado e Jackson será julgado em separado.

Ainda de acordo com os autos, a vítima Silas Souza Lemes teria sido morta à facadas e o motivo seria vingança, já que o autor das facadas teria sido espancado pela vítima e um amigo, em decorrência de um desentendimento anterior. Dessa forma, ao avistar Silas passando na frente do bar onde Jackson bebia em companhia de amigos, este o teria perseguido juntamente com Flávio Dias Pacheco e Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco, além do menor C.G.A. e, assim que alcançaram a vítima, Jackson teria sacado uma faca e desferido cinco golpes em Silas, sendo um nas costas e os outros quatro em seu peito, que resultaram em sua morte. Após matarem a vítima, segundo consta, os denunciados e o menor retornaram ao bar onde estavam e voltaram a beber.

O Júri Popular tem início previsto para as 9 horas e não há previsão de horário para o seu encerramento.