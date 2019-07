“Deus Realiza Sonhos”: Show de talentos dará ao campeão oportunidade de gravar CD

Oferecer a oportunidade a pessoas que tenham o sonho de gravar um CD, mas não possuem condições financeiras para tanto. Este é o objetivo do projeto “Show de Talentos – Deus Realiza Sonhos” que está com as inscrições abertas e que serão encerradas quando preencherem as 65 vagas restantes de um total de 100. Até o momento, 35 pessoas já se inscreveram.

Quem se cadastrar no projeto participará de ensaios que ocorrem uma vez por mês. O próximo ensaio, inclusive, será na segunda-feira (5), às 18h, no Espaço Tulipas, situado na Avenida Francisco de Almeida Lima, na Chácara Residencial Parque das Nações, onde o show de talentos será realizado nos dias 20, 21, 22 e 24 de novembro.

O evento é idealizado e organizado por Thiago Barbosa juntamente com o empresário Rivian Passos. De acordo com Thiago, cada candidato poderá inscrever, no máximo, três canções, sendo permitidas apenas do gênero gospel.

Feito o cadastro, o candidato passa a participar dos ensaios onde terá o acompanhamento de um produtor musical. “Este profissional vai instruir os candidatos e vai procurar transmitir a eles confiança para que façam boas apresentações no grande dia. Queremos que o concurso seja justo”, afirmou Thiago, que ainda revelou que o espaço onde acontecem as preparações para conta com toda a infraestrutura para shows.

No concurso, os candidatos serão avaliados por cinco jurados. Porém, os requisitos nos quais a banca julgadora vai considerar ainda precisam ser definidos pelos organizadores do certame.

Em relação a premiação, Thiago antecipou que os cinco primeiros colocados no show de talentos serão premiados. O campeão terá o direito a gravação de um CD, com, no mínimo, dez faixas, através de uma gravadora da cidade de Anápolis (GO) e a cargo da organização do projeto.

Além disso, a dupla Daniel e Samuel vai ceder duas músicas compostas por eles para serem gravadas pelo candidato que ficou com a primeira colocação.

Está acertado que todos os participantes receberão medalhas. O restante da premiação ainda está sendo definida.

SHOWS

O “Show de Talentos – Deus Realiza Sonhos” contará com várias apresentações musicais. No dia 20 de novembro, subirá ao palco o cantor Gustavo Barros. No dia 21, será vez de Jeane Castaldelle e Luciana Guedes. No dia 22, haverá shows com Nagila Oliveira e com Arleny Soares. No dia 24, os shows serão com Mayck Luan e com a dupla Daniel e Samuel.

SERVIÇO

Outras informações sobre o concurso podem ser obtidas com Thiago Barbosa pelo telefone (66) 99926-2314.