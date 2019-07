Projeto de 8,3 milhões: UFR pleiteia Ambulatório Escola para cursos da saúde

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) está pleiteando a viabilização do projeto de um Ambulatório Escola, orçado em R$ 8,345 milhões, para atender os seus cursos na área da saúde, hoje formados por Medicina, Enfermagem e Psicologia. A pró-reitora do campus de Rondonópolis, Analy Polizel, aproveitou a visita à cidade do ministro da Saúde, Luiz Mandetta, na semana passada, para entregar pessoalmente esse projeto de Ambulatório Escola.

Conforme Analy, a ideia é que o Ambulatório Escola seja construído dentro do próprio campus da UFR, com foco em ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, argumenta que, além de ajudar na formação e atuação dos seus acadêmicos e profissionais, também vai atender a comunidade rondonopolitana, através de consultas em várias especialidades médicas e em serviços de vacina, eletrocardiograma, terapia, psicoterapia e ludoterapia, consultas de enfermagem em obstetrícia, ginecologia, diabetes, hipertensão, entre outros.

O projeto do Ambulatório Escola seria viabilizado com recursos do próprio Ministério da Saúde, contemplando em sua estrutura 11 salas de consultas, sala de exames, sala de pequenas cirurgias, sala de reunião, sala de tutoria, sala de expurgo, sala de estabilização, sala de armazenamento e sala administrativa. Inicialmente, o projeto foi apresentado no ano passado ao então senador José Medeiros e, agora, houve a oportunidade de entrega ao próprio ministro.

Conforme a pró-reitora, o ministro Luiz Mandetta gostou muito da proposta do Ambulatório Escola e pediu para fazer uma adequação no modelo sugerido, objetivando com que o paciente, dentro da estrutura, receba todos os atendimentos em uma mesma sala – no modelo proposto inicialmente o paciente teria de passar por várias salas para receber os diversos atendimentos.

Analy Polizel comentou ontem à reportagem que ficou bastante otimista, pois atesta que o ministro Luiz Mandetta foi muito receptivo à proposta. Nesse meio tempo, informou que o projeto do Ambulatório Escola da UFR já foi protocolado junto ao Ministério da Saúde. Ela externou que estão trabalhando para que haja a liberação dos recursos para esse projeto ainda em 2019.