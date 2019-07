Em alguns bairros: Rede de esgoto pronta há anos ainda aguarda ligação

Alguns bairros de Rondonópolis estão com a rede de esgoto pronta há anos e sem liberação para devida utilização, gerando questionamentos por parte de moradores. Com a realização da obra de saneamento há mais tempo, moradores de bairros como Jardim Iguaçu e Santa Clara, por exemplo, ainda não viram os benefícios da implantação da rede.

O caso mais grave informado ao A TRIBUNA é da rede de esgoto do bairro Jardim Iguaçu, que já está há mais de cinco anos pronta. Lá os moradores ainda dependem das fossas sépticas residenciais e esperam, por todo esse período, a autorização para fazer as ligações das residências à rede de esgoto finalizada.

No caso do bairro Santa Clara, a instalação da rede é mais recente, mas também desperta dúvida entre moradores. Um dos relatos expõe que já tem quase dois anos que fizeram a rede de esgoto no bairro e até agora não tiveram resposta do poder público. “Acho que quando tiver perto das eleições eles ligam”, externou um leitor do A TRIBUNA.

O diretor técnico do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), Hermes Ávila, explicou ontem à reportagem que, no caso do Jardim Iguaçu, trata-se de um problema na primeira etapa do bairro, com serviço realizado pela empresa Constral. Nesse caso, ele atesta que faltava a construção da “Elevatória Cardoso” para receber esse esgoto – o que agora está pronta.

No caso do bairro Santa Clara, Hermes relatou que faz parte de um projeto que contempla o Parque Sagrada Família e o Parque São Jorge, sendo necessário esperar a conclusão da rede em toda a região para se proceder a liberação das ligações. Contudo, ponderou que a rede dessa região realmente teve um atraso na execução, estando agora concluída. Assim, os moradores do Santa Clara, que foram os primeiros a receber a rede, ficaram prejudicados com esse atraso.

Apesar dos imprevistos, o diretor técnico informou que acredita que, em até 30 dias, toda a rede da região do Santa Clara, Parque Sagrada Família e Parque São Jorge e da região dos bairros Jardim Atlântico, Jardim Europa e todo o Jardim Iguaçu, incluindo a parte com serviço mais antigo, estará com autorização para fazer a ligação da rede às residências.

Com a conclusão dos trabalhos nessas duas regiões da cidade, Hermes explica que toda rede de esgoto, depois de pronta, necessita seguir alguns procedimentos. Ele disse que a empresa precisa entregar o cadastro de obra e o Sanear fazer a conferência dos serviços realizados. Somente depois disso que a rede é liberada para ligação às residências.

No geral, destaca que a cidade de Rondonópolis está com cerca de 80% da rede de esgoto liberada para ligações – um dos maiores índices da região Centro-Oeste do Brasil. Somente nos dois últimos anos, ele atesta que foram praticamente 70 mil ligações novas à rede de esgoto liberadas na cidade.