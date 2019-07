Incentivos fiscais: Aprovação de projeto divide opiniões

A aprovação neste fim de semana pela Assembleia Legislativa do Projeto de Lei Complementar (PLC) 53/2019, que autorizou a reinstituição dos incentivos fiscais, além de alteração dos valores e cobranças de ICMS em Mato Grosso, vem gerando análises divergentes por parte de entidades representativas da classe empresarial. De um lado, grandes entidades ligadas à indústria e ao varejo do estado elogiaram o projeto aprovado, mas em Rondonópolis houve críticas às novas regras. Segundo projeções, a meta de aumento na arrecadação do governo a partir do próximo ano pode chegar até a R$ 1 bilhão.

Entre as entidades que se posicionaram a respeito, o Sindicato das Indústrias de Frigoríficos de Mato Grosso (Sindifrigo-MT), através do seu presidente Tadeu Paulo Bellincanta, elogiou a dedicação dos 24 deputados estaduais em relação ao PLC 53/2019, mas fez ponderações. “O resultado final ainda não é o ideal, esperamos que a atual gestão à frente do Palácio Paiaguás realize um planejamento tributário eficaz, em prol do desenvolvimento de econômico de Mato Grosso, onde o empresário não seja tão penalizado com os impostos e o consumidor consiga ter maior poder de compra”, repassou Tadeu Bellincanta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT), por meio do seu presidente José Wenceslau de Souza Júnior, representando associações e sindicatos do comércio, também agradeceu os deputados estaduais pelo esforço aplicado em prol da economia no estado por meio do PLC 53/2019, apesar do tom cauteloso. “O importante é que todos os segmentos foram ouvidos, porém, nem todas as demandas atendidas. Só o tempo poderá mostrar o resultado de tal decisão, onde o comércio responsável pela maior quantidade de empregos com carteiras assinadas, e cerca de 66% do ICMS recolhidos em Mato Grosso, foi o mais tributado”, disse em nota a Fecomércio-MT.

O presidente do Sistema Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), Gustavo de Oliveira, também enalteceu a postura dos deputados. “A sessão foi organizada de forma promover o amplo debate dos parlamentares sobre o PLC 53/2019 e também sobre cada uma das mais de 90 emendas ao texto base, e transmitida para o Mundo ver. Ganhou a democracia”, repassou Gustavo, pontuando que é inegável que a contribuição dos parlamentares ao texto original gerou aprimoramentos fundamentais para a economia de Mato Grosso e para a competitividade das empresas de estado. “Ao final, o texto base aprovado está longe de ser o ideal para Mato Grosso ser um campeão de desenvolvimento econômico, mas certamente é imensamente melhor do que a primeira versão enviada pelo governo à Assembleia” , analisou Gustavo.

Em Rondonópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), através do seu presidente Thiago Sperança, de forma mais contundente e ácida, analisou como preocupante a aprovação do PLC 53/2019. A entidade local representante do comércio e do varejo teme o aumento excessivo da carga tributária e demais prejuízos a setores estratégicos do Estado.

“O sentimento é o de falta de representatividade. Desde o início, foram muitas as visitas à Casa de Leis, em nome da CDL, outras entidades também sempre participativas nos debates, mostrando o quanto setores fundamentais seriam economicamente afetados por este projeto. Nos sentimos isolados, em especial pelos deputados que representam nossa região”, afirmou Sperança.

Para o presidente local da CDL, a medida aprovada ainda impactará os setores econômicos. “Mesmo com as emendas que acabaram sendo incluídas, nosso sentimento é o de insatisfação. Sabemos que Mato Grosso vive um momento ruim economicamente, mas aumentar a carga tributária não é a solução. Essa medida gerará um efeito cascata que reflete, de imediato, em desemprego. Outro ponto importante é que as despesas do Estado só aumentam, em alguns anos estaremos discutindo aumento de imposto novamente”, disse Sperança, acrescentando que a discussão falhou em não passar por medidas cruciais como choque de gestão e redução de despesas.

O texto aprovado segue agora para a sanção do governador Mauro Mendes.