Será que vai? – Cidade caminha para ter 7 parques

Parece até que estamos falando de outra cidade, mas é de Rondonópolis mesmo. Caso os projetos em construção ou lançados na atualidade se concretizem, o município caminha para ter sete parques urbanos, considerando os já existentes: três. O projeto mais recente, com anúncio de licitação na semana passada, é o Parque Municipal de Rondonópolis, o antigo Parque da Seriema, na Vila Goulart. O mais interessante é que, não havendo interrupção dos projetos, há condições dessas áreas de lazer serem uma realidade até o próximo ano.

Na verdade, a ideia de expansão dos parques urbanos em Rondonópolis vem sendo tentada desde 2010, na primeira gestão como prefeito de Zé Carlos do Pátio (2009-2012). Nesse contexto, vale lembrar que os parques urbanos existentes na cidade na atualidade foram viabilizados antes desse período. O primeiro foi o Horto Florestal, ainda na década de 1990, que iniciou de forma improvisada e se constituiu na área verde mais frequentada do município.

Em 2006, o Município inaugurou a primeira etapa das obras do Parque das Águas, localizado no encontro dos rios Arareau e Vermelho, na região do Cais, tendo, por exemplo, pista de passeio, quadra de areia para práticas esportivas, área de confraternização, arborização, iluminação e estacionamento. Depois foi aberto em 2008 o Parque “Arareau Dimas de Oliveira Castro”, na Vila Cardoso, mais voltado aos bairros da região.

Faz onze anos que a Prefeitura de Rondonópolis não conseguiu entregar nenhum parque urbano novo, apesar das promessas e projetos. Outra constatação é que até hoje não conseguiu viabilizar nenhum parque urbano grande e moderno, que seja referência para a população de toda a cidade. A esperança, nesse sentido, é que, pela localização, o Parque Municipal (veja nesta matéria) se constitua nessa área de lazer de amplitude municipal.

COMO ESTÃO AS CONSTRUÇÕES?

Em um novo acompanhamento do Jornal A TRIBUNA, no momento, estão em andamento, apesar da morosidade, as obras dos parques das Mangueiras, no Jardim Primavera, do Escondidinho, no bairro Pedra 90, e do Encontro das Águas, na Vila Aurora. Vale destacar que os parques das Mangueiras e do Escondidinho passaram por longo período de paralisação de obras, entre 2012 e 2018.

No caso do Parque do Escondidinho, orçado em R$ 4.898.278,39, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou ao A TRIBUNA que a obra contempla agora a finalização da construção das calçadas, e que já foi dado início na instalação elétrica de todo o espaço. A Sinfra disse também que já foi concluída a parte de fundação do mirante, que deve começar a ser construído nesta semana, caso as madeiras sejam entregues. A nova previsão de conclusão da obra é em dezembro próximo. Contudo, o prazo inicial era para junho de 2019.

O Parque das Mangueiras também está com a obra em andamento, com a construção de edificações e campos. Agora começaram os trabalhos de implantação do calçamento. Com relação as ruas do entorno, que também devem ser asfaltadas, ainda não tiveram o serviço efetivado. Com a retomada do projeto no ano passado, o prazo de conclusão era julho deste ano – o que não será possível. Nesse caso, o valor total a ser investido é de R$ 3.782.698,88, incluindo a pavimentação no acesso ao Parque do Escondidinho.

Já o Parque Encontro das Águas, nas laterais do Supermercado Big Master e com custo de R$ 3.987.116,41, teve o lançamento oficial da obra no dia 08 de maio deste ano. Apesar disso, o A TRIBUNA constatou no local que os trabalhos somente foram começados, de fato, pela construtora vencedora da licitação, a Unep Engenharia e Planejamento, neste mês de julho, estando ainda no estágio inicial. O prazo de conclusão da estrutura é de um ano, ou seja, até maio de 2020.

ESPERA PELA CONSTRUÇÃO

Nesta semana passada, a Prefeitura de Rondonópolis anunciou a abertura da licitação para a contratação de empresa para construção do espaço de lazer no Parque Natural Municipal de Rondonópolis (ex-Parque da Seriema), na confluência das Avenidas Poguba com a Beira Rio, na Vila Goulart. Esse espaço de lazer do parque tem um orçamento de R$ 6,938 milhões. A licitação está prevista para o dia 22 de agosto e tem prazo de um ano de execução após ser iniciada a construção. Nesse caso, ainda depende de não haver imprevistos no processo burocrático.

TEM MAIS PROJETOS Esses parques pretendem oferecer novos espaços de lazer, contemplação ambiental e esportes para a população de Rondonópolis, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de todos. Contudo, além dos quatro projetos na área em andamento, somados com os três já existentes, há inúmeras outras áreas com planejamento e estudo para se tornarem parques urbanos, mas sem recursos para viabilização da estrutura, a exemplo de áreas verdes junto à Avenida Goiânia; ao Córrego do Lajeadinho, entre os bairros Itaipu e Taiti, na região de Vila Operária; abaixo da Avenida Ary Coelho, no bairro Cidade Salmen; entre outras.

OS PARQUES DA CIDADE:

Confira, a seguir, os parques urbanos existentes, em construção ou em licitação na cidade de Rondonópolis: