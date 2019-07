Luiz Carlos Straliotto: “Tenho o maior pesar pela situação da saúde pública”

Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas com pioneiros e pessoas que tiveram uma participação relevante na história de Rondonópolis, trazemos hoje uma entrevista com o médico pediatra Luiz Carlos Straliotto, gaúcho de nascença, mas rondonopolitano de coração, que chegou por aqui ainda em 1985 e ajudou a estruturar o modelo de saúde pública implantado na cidade.

Para quem não se lembra, Straliotto foi secretário Municipal de Saúde e chefe do Polo Regional de Saúde, tendo tido uma participação decisiva na formatação da estrutura da saúde pública em Rondonópolis e se notabilizou nacionalmente por ter sido um dos fundadores do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conasems), um dos formuladores do modelo do projeto que viria a se tornar o Sistema Único de Saúde (SUS), durante a Constituinte de 1988.

Natural de Santo Ângelo (RS), o médico pediatra Luiz Carlos Straliotto tem 64 anos, é casado até hoje com a também médica Izabel Cristina, que conheceu quando tinha 16 anos e foi sua primeira namorada, com quem teve um único filho.

Filho de um pequeno comerciante, Straliotto é o quarto de cinco filhos e conta que desde a primeira infância acalentava o sonho de se tornar médico, o que conseguiu com muito esforço, tendo inclusive atuado como jogador de futebol para ajudar a custear a faculdade.

Ele relata que passou sua infância e adolescência na cidade natal, tendo saído de lá somente para começar os seus estudos preparatórios para o vestibular de Medicina, na cidade de Santa Maria, onde começou a se dedicar mais ao futebol, que praticava desde menor, e foi jogador da equipe juvenil do Internacional de Santa Maria, tendo ido a campo por duas oportunidades no campeonato gaúcho.

“Eu jogava futebol remunerado por uma empresa, uma construtora. Fui campeão estadual pelo Sesi. Aí, passei no vestibular e fui estudar em Pelotas, enquanto a Izabel foi estudar na PUC de Porto Alegre. E nós namoramos por uns dez anos em cidades diferentes, fazendo o curso e juntando dinheiro. Casamos em 1981 e tivemos um filho, o Eduardo, que chegou aqui em Rondonópolis conosco com um ano de idade e é engenheiro civil hoje” .

Ele se lembra que o casal decidiu conhecer o Centro Oeste logo após formados, à procura de um local onde pudesse se estabelecer e criar seu filho, e acabou chegando em Rondonópolis no dia 19 de outubro de 1985. “Nós viemos num Fusca, que ganhei do meu pai na época da faculdade, e a nossa mudança veio num caminhão. Viemos com dinheiro para ficar três meses, mas a nossa ideia inicial era almoçar aqui e seguir viagem. Nós queríamos conhecer Sinop, Sorriso e Cacoal, em Rondônia. Não era para ficarmos aqui. Chegamos em Santa Elvira e perguntei quantos quilômetros dava dali até Sinop, e um frentista me falou que eram uns 800. Decidimos voltar para prosseguir na manhã seguinte. Dormimos ali no Hotel Luzitano e no outro dia, de manhã, encontramos um conhecido que tinha vindo conhecer a cidade e decidimos conhecer também. A primeira impressão que tive, eu confesso, era de uma cidade quente, suja e tinha muita caminhonete, bancos, muita gente na rua e um comércio muito improvisado. Tudo meio artesanal”, continuou.

Foi assim que encontrou um casal de médicos, Nilton e Regina, que são seus sócios na Clinicenter, onde todos atendem até hoje. “Eu já tinha ouvido falar deles por meio de uma prima e eles já tinham ouvido falar de nós também. Mas nunca tínhamos nos visto. Eles nos disseram para virmos para cá e disseram que tinham até um telefone para nos emprestar, coisa que era muito difícil de conseguir na época. No começo, achamos tudo muito caro aqui e só tínhamos dinheiro para ficar três meses, mas não dava mais para voltar, porque até o dinheiro que pagamos a mudança era emprestado”, rememorou, entre risos.

Seu primeiro emprego por aqui foi no Hospital São José, mas ele se lembra que o trabalho não era sequer remunerado. “Era uma escala de plantão, você colocava o nome lá e se aparecesse alguém você ganhava. Se não, voltava para casa de mãos vazias. Nos meus primeiros 15 dias não deu nada. Foi depois de um ano e meio que fui substituir a Dra. Ana Matielli, na Vila Cardoso, e como eu tinha uma bagagem boa em saúde pública, logo me entrosei com a linguagem de Rondonópolis que o Bertinetti (Elmo dos Santos, já falecido) e o Prietch (Luiz Carlos Aranha) vinham implantando. Comecei a participar de reuniões e logo o Carlos Bezerra se lançou candidato a governador e ganhou. Nisso, quem assumiu (a prefeitura) foi o Fausto Farias, que era médico. Eu não o conhecia até alguns dias antes de assumir a secretaria Municipal de Saúde”, rememorou.

Ele conta que, assim que assumiu a prefeitura, o ex-prefeito pediu que lhe indicassem alguém com perfil técnico para ocupar o cargo, e o nome indicado foi o de Straliotto, que na época já era coordenador do Pronto Atendimento (PA). “Eu tinha um ano e seis meses aqui quando fui convidado para ser secretário. Eu fui para casa horrorizado, pois assumir um cargo desses, numa cidade de 82 mil habitantes (população da época) sendo recém chegado, sem conhecer ninguém, era uma baita responsabilidade. Mas eu assumi, dei continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito e fiz algumas inovações, o que me deu uma certa notoriedade e expressão. Nessa época, a cidade crescia 14% ao ano, e o poder público não conseguia nem acompanhar todo esse desenvolvimento”.

Straliotto se lembra que, nesse período, foram eleitos os deputados constituintes, e ele participou de um congresso de secretários de Saúde e começou a participar de articulações no Congresso com esses colegas, que resultaram na proposta que hoje em dia é modelo de funcionamento do SUS.

“Imagina, Rondonópolis, uma cidade lá do fundão do Mato Grosso, discutindo um modelo de saúde pública com secretários de todo o país, isso é algo que eu vou deixar para a cidade. Eu fui o veículo, o porta-voz, mas isso não me pertence. O nome de Rondonópolis está gravado na história do SUS como um dos fundadores do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conasems. Ele foi fundado por 11 pessoas e daqui do estado era só eu”, conta.

Nesse tempo, ele se lembra que os poucos secretários iam de gabinete em gabinete com papéis para os deputados, onde defendiam um sistema único, em oposição ao sistema descentralizado, que era a tendência da época. O seu empenho lhe rendeu uma homenagem quando da passagem dos 30 anos do SUS, ocorrido em 2018.

Na secretaria, ele lembra que ficou por cerca de dois anos, de onde saiu para assumir a chefia do Polo Regional de Saúde, tendo sido convidado para assumir a secretaria estadual de Saúde, cargo que preferiu não assumir, já que teria que se mudar para Cuiabá, preferindo permanecer em Rondonópolis. Depois disso, se afastou do setor público e começou a atuar na cooperativa médica Unimed, onde foi vice-presidente por dois mandatos e mais dois como presidente, para depois atuar na Federação das Unimeds, tendo sido um dos responsáveis pelo início do projeto que resultou no hospital da cooperativa, inaugurado recentemente em Rondonópolis.

“Eu transitei nos dois lados e tenho o maior pesar pela situação do sistema público de saúde. O descaso, a forma como ele é conduzido. Se você conseguisse imprimir no sistema público o que o sistema privado faz, com as mesmas receitas (financeiras), seria muito bom. Há um desvio, e não estou falando de só de roubalheira, mas de uma falta de compromisso com as pessoas” , externou.

Distante da política há vários anos, ele diz não ter a intenção de voltar a ocupar um cargo público de qualquer natureza, mas continua com um senso crítico apurado e tem uma visão clara do que precisa ser melhorado na cidade. “Rondonópolis não tem um projeto urbanístico, para deixar a cidade bonita, agradável. Por exemplo, a antiga rodoviária. Ao invés daquilo ali virar uma praça com estacionamento subterrâneo pago, para sustentar a própria praça, fica lá largado. É a coisa mais feia. Aí vão loteando com edificações. Se você fizesse uma praça ali, você valorizaria toda aquela região. Mas isso não existe na cidade. Graças a Deus que alguém teve a ideia de preservar a área onde vai ser o Parque da Seriema, que vai ser o nosso Central Park, que hoje em dia toda cidade grande tem que ter”.

Luiz Carlos Straliotto conta que teve dificuldades de adaptação com o clima daqui, mas ele via um potencial na cidade, que o prendeu por aqui. “Esse potencial ainda tem. Tanto que meu filho se formou e está vindo para cá, para trabalhar”.

Hoje em dia, ele se dedica à sua clínica e ao seu hobby predileto, que é viajar pelo mundo afora, já tendo conhecido 55 países, mas declara que sua meta agora é chegar aos cem países. “Estou prestes a me aposentar, mas vou continuar trabalhando, pois essa é uma vantagem da profissão de médico, quanto mais você trabalha, mais experiente e valorizado você é”, diz, entre risos.

Questionado se chegou a ganhar muito dinheiro na terra de Rondon, ele se esquiva, mas admite que hoje em dia tem uma vida estável e sem preocupações com as finanças. “A gente trabalhou muito, meu filho foi criado no bagageiro de uma Parati estacionada na porta do hospital e o guarda ficava olhando ele para mim. Então, não tem como não ter ganhado algum dinheiro, até porque médico trabalha muito e não tem tempo de gastar. Mas eu parei de fazer plantão agora há pouco tempo”, concluiu.