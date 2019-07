Editorial: Greve já foi longe demais

É tempo demais. Há mais de dois meses, professores e governo do Estado travam uma queda de braço, deixando milhares e milhares de estudantes fora das salas de aula. E, pelo andar da carruagem, a greve dos profissionais da educação ainda vai perdurar por algum tempo, uma vez que não há, neste momento, nenhuma sinalização de que alguma das partes irá ceder para pôr fim ao movimento. Defendemos aqui, mais uma vez, que o diálogo e o bom senso, de ambos os lados, ainda é o melhor caminho para resolver esse impasse.

Os professores estão defendendo aquilo que acham que é justo e o governo não contesta, mas apresenta as suas razões para não atender as reivindicações. Mas, e o direito de pais e alunos? A persistir esse quadro, não resta outra alternativa a não ser uma pronta intervenção do Ministério Público e do Judiciário para garantir aquilo que está escrito na Constituição. A educação é um direito de todos, e é dever desse mesmo Estado, que está sendo colocado contra a parede, garantir o acesso a esse direito.

Sabemos que não há um lado certo e outro errado, pois tanto os professores têm seus direitos e é muito justo que queiram ganhar melhor, assim como entendemos que o governo pode, de fato, estar passando por uma crise financeira. No entanto, é preciso deixar claro que, acima destes, está o direito da sociedade de educarem seus filhos, direito esse que não pode ser negado nem pelos professores e muito menos pelo governo. Sem falar que, a cada dia sem aulas, o ano letivo vai ficando mais cada vez mais comprometido.

Voltamos a reiterar, entendemos como justas as reivindicações dos professores, mas o instituto da greve serve para abrir canais de negociação e, quando isso não acontece, ela perde o sentido. Da mesma forma, entendemos as dificuldades de caixa do governo, mas não conceder o aumento para os professores não é o único meio de conter as despesas. Então, senhores, sentem e negociem.