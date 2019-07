Dia do Agricultor: Desafios no campo ainda são grandes

Hoje (28) é comemorado o Dia do Agricultor, data que passou a ser dedicada à classe a partir de 1960, quando o ex-presidente Juscelino Kubitschek criou o Ministério da Agricultura. A data tem a função de homenagear as pessoas que se dedicam a cultivar a terra e dela extrair o alimento que é consumido pela humanidade.

Filho e neto de agricultores, o engenheiro agrônomo e empresário Tarcis Teixeira Sachetti, diretor do Sindicato Rural de Rondonópolis e da Associação dos Produtores de Milho e Soja (Aprosoja), afirma que o agricultor enfrenta várias dificuldades no seu dia a dia. “Todos os dias, praticamente, nós nos deparamos com problemas diferentes, seja com possíveis aumentos de impostos ou mudanças nas leis e temos que nos preocupar ainda com as variações climáticas”.

Porém, na sua avaliação, existe um esforço do Governo Federal em ajudar a agricultura. “Recentemente, foi anunciado o Plano Safra, que aumentou a subvenção rural, aumentou o Seguro Rural para este ano, apesar de ter aumentado os juros também. Na atualidade, a agricultura depende de crédito. A pessoa que quer expandir, precisa colocar tecnologia, agregar mais valor ao seu produto. E quando falo produtor, quero dizer o pequeno, o médio e o grande”, explicou.

Para ele, o agricultor, no geral, é movido pela fé, pelo amor ao que faz. “Ana agricultura, você trabalha na terra, põe o seu suor ali, mas não sabe quanto vai produzir. Você investe numa coisa que só vai ver resultados daqui a 90 dias ou mais. O homem do campo é um herói. Ele planta sem saber se vai colher baseado num cenário de hoje, porque em três meses muitas coisas podem acontecer. Novos impostos podem surgir, como aconteceu no início do ano com o novo Fethab do milho, que pode inviabilizar muita gente. Você faz as compras num patamar e na hora de vender está num outro patamar. O agricultor tem que ser praticamente um cientista, uma vez que tem que lidar com o câmbio, com o clima, com a tecnologia, com gente, legislação. O negócio depende de vários fatores e tem que ser uma pessoa altamente eficiente” , apontou.

O também engenheiro agrônomo Paulo César Contri, pequeno agricultor com uma propriedade na Gleba Rio Vermelho, diz não depender da produção para sobreviver. “Se eu dependesse da minha terra para viver, estaria perdido. Considero que trabalhar numa pequena propriedade é uma opção, mas no meu caso eu ganho a vida de outra forma e moro no sítio por opção mesmo. Não tem apoio, não tem crédito, quando tem crédito a gente não tem a escritura da propriedade e não pode acessar o dinheiro. É muito difícil. Se você cortar o crédito dos grandes produtores, eles não plantam um hectare de terra. Sem falar que eles ainda têm as tradings, para quem vendem sua produção antecipada. E o pequeno, faz o quê?”, questiona.

A falta de um centro certificador, que permita aos pequenos produtores venderem para as redes de supermercados, é outro problema apontado pelo pequeno produtor. “O que eu vejo é que parece que o governo não quer que o pequeno concorra com os grandes. Nós temos que vender em feirinhas, pois não temos condições de entrar no mercado”, concluiu.