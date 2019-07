Falta de vagas: Defensoria irá ao Regional verificar situação de UTIs

Após o alerta na semana passada quanto à falta de vagas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Rondonópolis, diante da grande demanda da região, a Defensoria Pública está com uma visita agendada nessa unidade hospitalar na próxima terça-feira (30/7). A intenção agora é verificar se o box de emergência está sendo usado indevidamente para acomodação de forma permanente de pacientes, em função da falta de vagas na UTI do hospital.

O defensor público Valdenir Pereira explicou à reportagem que pretende nessa ocasião verificar principalmente a situação do box de emergência, que deve ser usado apenas para primeiro atendimento e estabilização de pacientes, não podendo ser ocupado para acomodação destes de forma permanente. Atesta que os leitos do box de emergência precisam estar sempre livres para cumprimento da sua finalidade.

Caso encontre pacientes acomodados de forma indevida no box de emergência, diante da falta de vaga na Unidade de Terapia Intensiva, Valdenir Pereira informou que vai contatar suas famílias e se colocar à disposição para tomar as medidas judiciais necessárias para a devida transferência para UTI em Cuiabá ou Rondonópolis, ainda que seja na rede particular de saúde.

Na semana passada, conforme informações obtidas pela reportagem, 10 pacientes estavam aguardando por vaga na UTI e o box de emergência do Regional também estava lotado. Ontem, o defensor não soube dizer o número de pessoas à espera de UTI adulto no hospital. Contudo, atesta que, nesta semana, houve uma redução na procura pela Defensoria em busca de medidas judiciais para assegurar vagas nesse tipo de leito especializado.

Valdenir Pereira disse ainda que recebeu na Defensoria, nesta semana, apenas um pedido de solicitação via judicial de vaga em UTI adulto, visando a realização de uma cirurgia neurológica. Até ontem à tarde essa liminar não havia saído.

Agora, com a reinauguração nesta semana da Santa Casa, em Cuiabá, a esperança do defensor público é que a demanda por leitos de UTI adulto seja absorvida nessa nova estrutura.

Atualmente, o Hospital Regional possui 20 leitos de UTI adulto, mas atende todos os 19 municípios da região, um público estimado em 600 mil pessoas.