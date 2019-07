Com biometria: Cidade fica com 2º maior eleitorado

O processo de cadastramento biométrico vem gerando uma mudança constante nos números do eleitorado dos municípios de Mato Grosso. Um fato curioso é que Rondonópolis, no atual momento, aparece com o segundo maior eleitorado do estado, perdendo apenas para a capital Cuiabá e lembrando que sempre teve o terceiro maior número de eleitores. Caso grande parte dos títulos eleitorais cancelados de Várzea Grande não seja regularizada, Rondonópolis continuará com o posto de segundo maior colégio eleitoral do estado.

A cidade de Rondonópolis foi a primeira do estado a passar pela revisão do eleitorado em Mato Grosso, ainda em 2013. Na época, um grande volume de eleitores também teve os títulos eleitorais cancelados na cidade. Ao todo, em 2014, foram quase 25 mil títulos eleitorais cancelados de um total de cerca de 139 mil eleitores. Com o crescimento da cidade e regularização da situação por parte de muitos, Rondonópolis chegou hoje a 149.625 eleitores, segundo dados de junho do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Já as cidades de Cuiabá e Várzea Grande, até então os dois maiores colégios eleitorais de Mato Grosso, passaram pela revisão do eleitorado nos anos de 2017 e 2018. Ao todo, na capital mato-grossense, 110.880 eleitores estão atualmente irregulares com a Justiça Eleitoral. Já em Várzea Grande, essa situação atinge 49.311 eleitores. Segundo dados de junho do TRE, Cuiabá possui 342.835 eleitores e Várzea Grande, 145.792 eleitores.

O quarto maior eleitorado de Mato Grosso é a cidade de Sinop, no norte do estado, com 92.319 eleitores no momento, conforme dados de junho do TRE. Essa cidade também já passou pela revisão eleitoral, com homologação do processo no ano passado. Lá, na época, foram mais de 18 mil títulos cancelados, para um eleitorado anterior de 100.046 eleitores cadastrados.

O quadro em Cuiabá e Várzea Grande tem preocupado a Justiça Eleitoral, considerando que apresentam um percentual alto de títulos cancelados. “Consideramos aceitável um percentual em torno dos 10%, mas em Cuiabá estamos com 32% e Várzea Grande chega a 33,69%. Em 2020, teremos eleição municipal e o eleitor precisa participar ativamente da vida política do seu município, pois será atingido diretamente pelas políticas públicas adotadas pelos eleitos”, ressaltou o presidente do TRE, desembargador Gilberto Giraldelli.

Em todos os municípios que já passaram pela revisão, o eleitor que está com o título cancelado deve procurar, com a maior brevidade possível, uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral, situada na localidade onde reside, para efetuar a regularização. Na dúvida, se está regular ou não, o cidadão pode consultar a situação eleitoral no site www.tre-mt.jus.br, nas abas “eleitor e eleições”, “situação eleitoral”.

Outro ponto que preocupa a Justiça Eleitoral é a possibilidade dos eleitores com os títulos cancelados buscarem a regularização somente no próximo ano, principalmente em Cuiabá e Várzea Grande. Contudo, vale destacar que, em ano de eleição, como 2020, o cadastro nacional de eleitores é fechado em maio, não havendo tempo hábil de atender a demanda em quatro meses caso todos deixem para última hora.