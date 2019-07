Campeonato Brasileiro: Palmeiras joga em sua Arena contra o Vasco

O Palmeiras treinou na manhã de ontem (26) na Academia de Futebol visando a partida contra o Vasco hoje (27), às 16h, na Arena Palmeiras, em São Paulo (SP), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tendo pela frente o confronto decisivo contra o Godoy Cruz, na próxima terça-feira (30), pela Libertadores, o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deve optar por uma formação somente com jogadores reservas. Sendo assim, uma provável escalação do Verdão deve ser Weverton; Mayke, Edu Dracena, Antônio Carlos e Victor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson.

VASCO – Na Arena Palmeiras, o time cruz-maltino não poderá contar com Rossi, que apresentou um quadro de apendicite e foi submetido a uma cirurgia. A boa notícia é o retorno do goleiro Fernando Miguel, desfalque no clássico contra o Fluminense (vitória do Vasco por 2 a 1, no sábado passado, dia 20 de julho) em virtude de uma febre. Quem também pode reaparecer entre os titulares é Bruno César. O camisa 10, não custa lembrar, marcou o gol que selou o triunfo diante do Tricolor Carioca.

Com isso, a provável escalação do Vasco deve ser Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Henriquez e Henrique; Richard, Raul e Marquinho; Bruno César, Valdívia e Marrony.