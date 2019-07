Alunos apresentam trabalho na Reunião da SBPC

Os alunos do 9° ano do Ensino Fundamental II e do 1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio do Colégio Cândido Portinari representaram o município de Rondonópolis na renomada “71ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência)”, na cidade de Campo Grande (MS), entre os dias 21 e 27 de julho.

Os alunos desenvolveram o trabalho denominado “Cubo Infinito” e foram selecionados para apresentar o projeto neste importante evento científico, que ocorre anualmente em diversos estados brasileiros. Nesse caso, trata-se de um trabalho interdisciplinar que contou com a valorosa orientação do professor mestre Rogério Hayama/Geografia; professor Marcelo Cardoso/História; professora Juliane R. Delmonego/Física; e professora Isabela Negri/Biologia.

Direção, professores, alunos e colaboradores repassaram ao A TRIBUNA que sentem-se honrados com a participação do Colégio Cândido Portinari em tão importante evento no Brasil.