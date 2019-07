TRE mantém cassação de Selma

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) rejeitou, por unanimidade do seu Pleno, os embargos de declaração impetrados pela defesa da senadora Selma Arruda (PSL) e confirmou a cassação do seu mandato, assim como de seus suplentes, Gilberto Possamai e Clerie Fabiana Mendes, ambos do PSL. Ela é acusada de ter cometido os crimes de Caixa 2 e abuso de poder econômico em sua campanha de 2018 e agora o seu processo seguirá para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, caso a sentença seja confirmada, ela poderá até recorrer da mesma, mas já fora do cargo.

O julgamento que confirmou a cassação de Selma Arruda aconteceu na manhã de ontem (25) e, de acordo com os desembargadores, ficou comprovado nos autos que a senadora efetuou gastos acima do permitido, o que interferiu em seu favor no resultado do pleito, e que ela teria pagado despesas acima de R$ 1,2 milhão com dinheiro que não passou pela conta bancária oficial de sua campanha eleitoral, o que comprovaria o crime de Caixa 2.

O TRE também determinou que sejam realizadas novas eleições, para eleger um outro nome para ocupar a vaga que será deixada por Selma.

A decisão de cassar o mandato de Selma Arruda foi tomada, também por unanimidade dos membros do TRE, em abril passado. Os embargos de declaração são recursos usados pelas defesas pedindo a revisão de algum ponto da sentença prolatada, normalmente usados quando há alguma dúvida, omissão ou contradição na decisão tomada.

Votaram pela negação dos embargos da defesa da senadora os desembargadores Sebastião Barbosa Farias, corregedor-geral e relator dos embargos, Gilberto Giraldelli, os juízes Yale Sabo Mendes, Antônio Veloso Peleja Júnior e Vanessa Curti Perenha Gasques, além dos juristas Sebastião Monteiro e Jackson Coutinho.

Ainda que tenha confirmado a decisão de cassar a senadora, o Pleno do TRE acolheu a tese sustentada por sua defesa de que a decisão de cassação apresentava obscuridade e contradição por ter considerado como prova um cheque falso de R$ 29,9 mil e decidiu pela nulidade do trecho do processo que faz citação ao dito cheque.

Demonstrando confiança, a senadora declarou à imprensa estadual que pretende reverter a situação no TSE.